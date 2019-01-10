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Гордон показала соблазнительные формы в купальнике 

Eva.ru 3 часа назад
Российская правозащитница Екатерина Гордон известна публике как успешная бизнес-леди, однако в свой законный отпуск юрист изменила привычному амплуа и опробовала себя в роли роковой женщины. Соответствующим видео, в котором Гордон игриво улыбается и демонстрирует все, чем наградила ее природа, звезда поделилась с поклонниками, напоминая, что под костюмом успешного адвоката прячется женская натура.
38-летняя журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон каждый день помогает людям защитить свои права, отстаивая их точку зрения в суде. Среди клиентов успешной хозяйки юридической конторы найдется немало звездных особ — за помощью к ней обращалась даже Ольга Бузова, столкнувшись с агрессивно настроенной группой блогеров, которые обвинили ее в мошенничестве.
Однако сейчас все дела Гордон ведутся без ее непосредственного участия — адвокат отправилась за границу отдохнуть и набраться сил на предстоящий год. Находясь на курорте, Екатерина Гордон раскрепостилась и на время распрощалась с образом строгой и деловой женщины. Знаменитость даже отважилась обнародовать кадры, на которых открывает себя со стороны чувственной и соблазнительной роковой красавицы.
«Учитывая то, что лет через 20 я точно ничего подобного не выложу в силу могущества природы над молодостью, простите мне этот грех», — сопроводила публикацию Гордон, признаваясь, что все же сама всегда обращала внимание в первую очередь на интеллект, а не лицо с фигурой.
К слову, в прошлом году Екатерина Гордон пересмотрела некоторые взгляды на свою жизнь и твердо решила, что ее четвертый брак будет проходить в полном соответствии со всеми традициями. При этом имя потенциального жениха не знает никто: Гордон всегда держит его по другую сторону камеры и отказывается раньше времени раскрывать его личность.
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Звёзды , Видео , Екатерина Гордон , Ольга Бузова
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