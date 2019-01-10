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Ходченковой напророчили деньги и беременность 

Дни.ру + ещё 2 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Вокруг имени Светланы Ходченковой последние два года ходили слухи: то о беременности, то о замужестве. В 2019 году этот поток из ментального и фантазийного становится реальным, уверена ясновидящая Марианна Абравитова.
Ясновидящая считает: вероятность того, что именно в год Свиньи актриса выйдет замуж и, скорее всего, забеременеет — очень высока. "Знаете, как говорят "то пусто, то густо". Вот для Светланы 2019 год это не то, что густо, а гуще не бывает! Активизируются все ее поклонники, которые когда то были в жизни актрисы, все мужчины, с которыми она встречалась когда-то, начнут проявлять активность, напоминать о себе", — уверена Абравитова.
В то же время, отмечает таролог, будут возникать и новые знакомства. В результате Светлане придется буквально отбиваться от мужского внимания.
С предложениями работы у Ходченковой никогда не было проблем, она одна из самых востребованных актрис российского кино. А в 2019 году их будет еще больше. "Эта женщина успевает все! Она трудоголик, каких поискать. Неудивительно, что в будущем году Светлана заработает очень большие деньги", — предвидит ведунья.
Личная жизнь Светланы Ходченковой не отстанет от профессиональной — актриса будет получать значимые, серьезные подарки. "Другими словами, Ходченкова либо выйдет замуж, либо все будет складываться по времени так, что 2019 год станет преддверием этого важного события", — убеждена Абравитова. При этом ясновидящая склоняется к мнению, что все же именно в год Свиньи мы сможем поздравить любимую актрису с замужеством.
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