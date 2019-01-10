Муж Пелагеи показал редкий снимок дочери

Однако на этот раз Иван решил нарушить правило. Спортсмен поделился совместной фотографией с дочерью Таисией, которой в конце января исполнится 2 года.

На снимке отец и дочь гуляют по украшенной Москве во время новогодних праздников. Правда, и Телегин, и малышка, стоят спиной к фотографу, но это не сделало кадр менее милым.

Поклонники от фотографии пришли в полнейший восторг: «Какая прелесть», «Какие вы прекрасные», «Что может быть прекрасней, чем любовь папы и дочки», — отметили комментаторы.

Несмотря на плотный график Пелагеи, в праздники все члены ее семьи проводили вместе много времени: например, певица с супругом сходила в кино.

Когда Пелагея стала матерью, она рассказывала о переменах, которые произошли в ее жизни:

Я стала медленнее, обстоятельнее. У меня очень обстоятельная дочь, и вот я пытаюсь ей соответствовать. Непонятно, как у меня мог получиться такой ребенок,

— призналась звезда.