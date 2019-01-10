Градский рассказал, как завоевал сердце возлюбленной

Известный российский музыкант Александр Градский рассказал, каким способом покорил сердце своей гражданской супруги Марины, которая подарила ему двух сыновей. Женщина моложе артиста на 36 лет.

69-летний Градский признался, что увидел Марину на улице, когда ехал на машине. Девушка очаровала его с первого взгляда, поскольку, по его словам, обладала небесной красотой, передает teleprogramma.pro. Александр подошел к Марине и сообщил, что у нее есть шанс "прикоснуться к истории", на что она лишь улыбнулась. Впоследствии выяснилось, что женщина даже не знала, кто такой Градский, но свой телефон ему дала, а также записала его номер. Через неделю красотка сама позвонила мужчине.