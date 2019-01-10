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Градский рассказал, как завоевал сердце возлюбленной 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный российский музыкант Александр Градский рассказал, каким способом покорил сердце своей гражданской супруги Марины, которая подарила ему двух сыновей. Женщина моложе артиста на 36 лет.
69-летний Градский признался, что увидел Марину на улице, когда ехал на машине. Девушка очаровала его с первого взгляда, поскольку, по его словам, обладала небесной красотой, передает teleprogramma.pro. Александр подошел к Марине и сообщил, что у нее есть шанс "прикоснуться к истории", на что она лишь улыбнулась. Впоследствии выяснилось, что женщина даже не знала, кто такой Градский, но свой телефон ему дала, а также записала его номер. Через неделю красотка сама позвонила мужчине.
Музыкант убежден, что с такой внешностью его гражданская супруга могла бы выйти замуж за какого-нибудь богача, однако она предпочла создать семью со знаменитым артистом, сообщает "Собеседник".
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Звёзды , Александр Градский , ИД "Собеседник"
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