Пересильд рассказала, почему ее дети не носят фамилию отца 

Известная актриса Юлия Пересильд рассказала, почему ее дети от Алексея Учителя, девятилетняя Анна и шестилетняя Мария, носят ее фамилию, а не известного кинорежиссёра.
По словам Юлии Пересильд, еще в детстве у нее состоялся разговор с дедушкой. Пожилому человеку очень не нравилось, что в семье одни девушки и когда они выйдут замуж, то фамилия Пересильд исчезнет в их роду.
Пересильд призналась, что этот разговор запал ей в душу, поэтому, когда родились дочери она оставила им свою фамилию. Актриса считает, что дедушка был бы очень доволен ей. Кстати, также поступила и ее сестра.
Юлия Пересильд также отметила, что своих дочерей она готова тискать целыми днями. Когда она находится от них далеко, то чувствует себя неполноценной. По возможности она берет девочек на гастроли, на съемки, в театр, сообщает портал «7 дней».