Пересильд рассказала, почему ее дети не носят фамилию отца

Известная актриса Юлия Пересильд рассказала, почему ее дети от Алексея Учителя , девятилетняя Анна и шестилетняя Мария, носят ее фамилию, а не известного кинорежиссёра.

По словам Юлии Пересильд, еще в детстве у нее состоялся разговор с дедушкой. Пожилому человеку очень не нравилось, что в семье одни девушки и когда они выйдут замуж, то фамилия Пересильд исчезнет в их роду.

Пересильд призналась, что этот разговор запал ей в душу, поэтому, когда родились дочери она оставила им свою фамилию. Актриса считает, что дедушка был бы очень доволен ей. Кстати, также поступила и ее сестра.