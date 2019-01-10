Самый богатый человек мира разводится с женой

Основатель и исполнительный директор компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе с супругой Маккензи после 25 лет брака. Об этом Джефф сообщил в своем аккаунте в Twitter.

“Мы решили развестись и продолжим общаться как друзья. Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, мы глубоко благодарны за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что мы разведемся через 25 лет, мы бы все равно выбрали этот путь. Мы останемся семьей и близкими друзьями”, — говорится в сообщении.

Также в совместном заявлении говорится, что у Джеффа и Маккензи «была прекрасная жизнь как у женатой пары», но впереди у них «прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах».

Состояние Джеффа Безоса оценивается в 160 миллиардов долларов, большую часть составляет доля в Amazon. В 1994 году супруги вместе начали создавать интернет-компанию Amazon в гараже в Сиэтле, вложив в ее развитие все свои сбережения — 10 тысяч долларов.

Напомним, Джефф и Маккензи познакомилась в 1992 году. У пары четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь из Китая.