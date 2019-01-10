Российские звездные отцы-одиночки

В конце 2016 года стало известно, что певец Сергей Лазарев стал отцом. Однако ребёнок у него появился двумя годами ранее, артист не хотел афишировать это событие и умудрился скрыть наследника от журналистов. О женщине, которая родила Сергею мальчика, названного Никитой, до сих пор нет никакой информации. После появления информации о наличии сына Сергей перестал скрывать малыша и сейчас регулярно радует подписчиков в соцсетях новыми фотографиями и видео с участием Никиты. Воспитанием наследника Сергей занимается сам, а помогает ему мама.

Видео рассказывает о других известных российских мужчинах, которые воспитывают детей в одиночку.