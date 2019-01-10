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Российские звездные отцы-одиночки 

Рамблер 2 часа назад
В конце 2016 года стало известно, что певец Сергей Лазарев стал отцом. Однако ребёнок у него появился двумя годами ранее, артист не хотел афишировать это событие и умудрился скрыть наследника от журналистов. О женщине, которая родила Сергею мальчика, названного Никитой, до сих пор нет никакой информации. После появления информации о наличии сына Сергей перестал скрывать малыша и сейчас регулярно радует подписчиков в соцсетях новыми фотографиями и видео с участием Никиты. Воспитанием наследника Сергей занимается сам, а помогает ему мама.
Видео рассказывает о других известных российских мужчинах, которые воспитывают детей в одиночку.
Звёзды , Видео , Дети , Сергей Лазарев
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