Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда»

В 1991 году на телевидении впервые вышел выпуск шоу «Утренняя звезда». Несмотря на то, что передача задумывалась как конкурс детей-певцов и детей-танцоров, в ней принимали участие и подростки, и даже взрослые исполнители. В 2003 году телеверсия проекта закрылась, однако звёзды, которым открыла дорогу в жизнь «Утренняя звезда», по-прежнему радуют публику творчеством.