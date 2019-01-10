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Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда» 

Рамблер 1 час назад
В 1991 году на телевидении впервые вышел выпуск шоу «Утренняя звезда». Несмотря на то, что передача задумывалась как конкурс детей-певцов и детей-танцоров, в ней принимали участие и подростки, и даже взрослые исполнители. В 2003 году телеверсия проекта закрылась, однако звёзды, которым открыла дорогу в жизнь «Утренняя звезда», по-прежнему радуют публику творчеством.
Ани Лорак, Валерия, Прохор Шаляпин, Юлия Началова, Пелагея, Сергей Лазарев, Влад Топалов — все эти знаменитости когда-то дебютировали на сцене шоу «Утренняя звезда». Смотрите их истории в ролике.
Звёзды , Видео , Сергей Лазарев , Влад Топалов , Юлия Началова , Прохор Шаляпин
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