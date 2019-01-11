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Кендалл Дженнер рассказала о своих комплексах 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WMJ.ru
23-летняя супермодель вспомнила о своих комплексах.
Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер призналась, что и у нее еще несколько лет назад были комплексы. По ее словам, особенно это тяжело переживалось в сравнении с ее сестрами. Кендалл мучали проблемы с кожей, а в это же время у сестер она была идеальной.
У меня было акне, а у сестер — чистая кожа. Я смотрела на них и думала, почему же именно я, за что мне это?
— цитирует Кендалл People.
Однако Дженнер отметила, что сестры в то же время были ее главной поддержкой. Именно они помогли Кендалл обрести уверенность в себе.
Напомним, Кендалл является сестрой Кайли Дженнер, Ким, Кортни и Хлои Кардашьян. Высокий рост и низкий вес повлиял на решение Кендалл стать моделью. Она единственная из сестер, у которой пока нет детей.
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