Кендалл Дженнер рассказала о своих комплексах

23-летняя супермодель вспомнила о своих комплексах.

Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер призналась, что и у нее еще несколько лет назад были комплексы. По ее словам, особенно это тяжело переживалось в сравнении с ее сестрами. Кендалл мучали проблемы с кожей, а в это же время у сестер она была идеальной.

У меня было акне, а у сестер — чистая кожа. Я смотрела на них и думала, почему же именно я, за что мне это?

— цитирует Кендалл People.

Однако Дженнер отметила, что сестры в то же время были ее главной поддержкой. Именно они помогли Кендалл обрести уверенность в себе.