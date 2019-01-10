Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему менялись солисты в группе «Браво» 

Рамблер 27 минут назад
Группа «Браво» — коллектив яркий и не похожий на других. Евгений Хавтан основал группу в 1983 году, он же является её руководителем и по сей день. За годы существования в ансамбле менялись и солисты, и участники, и Евгений — единственный музыкант, который играет в группе с момента основания. «Браво» подарило славу Жанне Агузаровой, Евгению Осину и Валерию Сюткину, которые позже успешно продолжили карьеру сольно. Сейчас солистом группы является Роберт Ленц.
В 2018 году вышел последний на сегодняшний день альбом «Браво» Unrealised, на котором можно услышать и голос самого Евгения Хавтана, который прежде предпочитал бить только музыкантом.
Звёзды , Видео , Валерий Сюткин , Роберт Ленц , Евгений Хавтан , Евгений Осин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый богатый человек мира разводится с женой
10 фраз, которые провалят любое собеседование
Топ-7 самых глупых женских ляпов в постели
Клей на голове и другие безумия модных дизайнеров
«Как вернуть мужа после моей измены?»15
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
04:53
Почему менялись солисты в группе «Браво»
Звёзды
04:48
Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда»
Звёзды
08:47
Почему опасно чистить уши ватными палочками
Здоровье
11:50
Как менялись «Мисс Мира» с 1951 по 2018 годы
Красота
04:37
Российские звездные отцы-одиночки
Звёзды Дети
03:20
Что пациенты стесняются сказать психологу
Психология
04:04
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение