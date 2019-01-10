Почему менялись солисты в группе «Браво» 

Группа «Браво» — коллектив яркий и не похожий на других. Евгений Хавтан основал группу в 1983 году, он же является её руководителем и по сей день. За годы существования в ансамбле менялись и солисты, и участники, и Евгений — единственный музыкант, который играет в группе с момента основания. «Браво» подарило славу Жанне Агузаровой, Евгению Осину и Валерию Сюткину, которые позже успешно продолжили карьеру сольно. Сейчас солистом группы является Роберт Ленц.
В 2018 году вышел последний на сегодняшний день альбом «Браво» Unrealised, на котором можно услышать и голос самого Евгения Хавтана, который прежде предпочитал бить только музыкантом.