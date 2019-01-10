Ксения Бородина рассказала, что делать после измены мужа

35-летняя Ксения Бородина предложила своим подписчикам в Instagram задать ей вопросы. Одна из поклонниц телеведущей поинтересовалась, стоит ли разводиться с мужем, если она узнала о его измене.

Бородина ответила девушке:

«Вы должны обязательно уйти! Но если он захочет и поймет, что совершил ошибку, а вы сможете простить, вернетесь! Но уйти обязаны! Может, на расстоянии поймете, что вам он больше не нужен, а может, наоборот, он поймет, кого потерял».

Телезвезда, очевидно, дала совет, опираясь на собственный опыт.

Соцсети

Ксения Бородина дважды серьезно ссорилась с супругом 38-летним бизнесменом Курбаном Омаровым . В 2016 году телеведущая обвинила мужа в измене и подала заявление на развод, которое забрала после примирения. А летом 2018 года, после семейного конфликта, Бородина перестала носить обручальное кольцо и улетела в Испанию отмечать день рождения старшей дочери без Омарова. Вскоре после этого она написала в Instagram, что помирилась с мужем.

kareliyanews

Курбан женат на Ксении с 2015 года. Они воспитывают троих детей: десятилетнего Омара от первого брака Курбана, девятилетнюю Марусю от первого брака Ксении с бизнесменом Юрием Будаговым и двухлетнюю дочь Теону.