Как и сколько зарабатывает Николай Басков

Откуда столько денег у «золотого голоса» России

«Петь легче: 40 минут — и ушел, а так сиди 6 — 8 часов…» — говорит Басков . Но берется за все, так как оба занятия ему по душе, да и зарабатывать нужно.

Хорошие доходы позволяют ему больше тратить на благие дела. Так, к примеру, все доходы от продаж своего последнего альбома Басков перечисляет в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

В свежем рейтинге Forbes годовой доход Баскова оценили в $6,5 млн (442 млн руб.). Журнал «Телепрограмма» разобрался, как зарабатывает Николай (подсчеты примерные).

Концерты от 1,5 млн руб.

Басков — любимец женщин, на его концертах всегда аншлаг. Он умело поддерживает популярность, вкладывая деньги в клипы и шоу. К примеру, на производство одной из концертных программ Басков потратил около €2 млн (155 млн руб.). Даже на гастролях в провинции Басков старается удивить, а не просто выйти на сцену с микрофоном.

Заказники €50 тыс. (3,8 млн руб.)

Стоимость часового выступления или ведения мероприятия у Николая высока — как-никак звезда первого эшелона. Но если у большинства артистов самый горячий месяц — это декабрь, а в другие месяцы одно-два мероприятия, то Басков востребован круглый год.

Самые богатые и веселые свадьбы и юбилеи не обходятся без «Шарманки». Басков умеет импровизировать, заводить самую серьезную публику, петь-плясать и вести гулянку так, что на его услуги — очередь из желающих.

«Благодаря корпоративам мы, артисты, можем делать масштабные шоу. Я сам себе продюсер — меня приглашают на дорогие корпоративы, где публика цивильная», — рассказывает артист. Заказы есть каждую неделю, но когда Басков устает, он может сделать перерыв.

Рекламные контракты $2 млн (136 млн руб.) за каждый

Николай нахваливает сок популярного бренда, облачившись в смешные детские костюмы. За такую рекламу платят хорошо. Кстати, интерес крупных рекламодателей к Баскову активизировался после эпатажного клипа Ibiza. У серьезных заказчиков и предложения достойные.

Телевидение 4 млн руб. /месяц

Певец ведет еженедельное шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появляется на канале «Россия 1» в «Огоньках» и других специальных телепроектах. Басков начинал карьеру на ТВ еще в первом сезоне нынешнего «Дома-2» (тогда там в самом деле строили дом) и позиций на телеэкране не сдает. Для артиста важны не столько гонорары, сколько эфиры на федеральном канале сами по себе: для него это отличная реклама.

Бизнес 500 тыс. руб. /год

Последнее время много пишут о том, что певец запустил собственную линию антивозрастной косметики. В нее входят три препарата для женщин, стоимость комплекта немаленькая — 9990 руб. Но Николай не является собственником компании-производителя, а получает процент с продаж.