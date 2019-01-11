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Меньшова задумалась о смене профессии 

WomanHit.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Пять дней семейного отдыха в Европе оказали не телеведущую сильное влияние
Из плотного рабочего графика телеведущая Юлия Меньшова смогла выкроить всего пять дней, чтобы с мужем и дочерью провести рождественские каникулы в Европе. Семья посетила Амстердам и Брюгге, откуда Меньшова неутомимо вела репортаж: снимала видео и фото, рассказывала о достопримечательностях в сториз своего «Инстаграма».
«Вы спрашиваете: откуда мы узнаем все те волшебные подробности, которые потом оказываются в сториз? Уже много лет мы заказываем индивидуальные экскурсии, и предварительно ищем самых зажигательных и харизматичных экскурсоводов, которые выбирают необычные маршруты и темы для своих рассказов о городе…»
— призналась она.
Потрясающее впечатление на Юлию Меньшову произвел город Брюгге, где официально население — 220 тысяч человек, а за рождественские каникулы город посетило около 1 100 000 туристов из разных стран.
Телезвезда призналась, что ей даже трудно поверить, что это реально город и здесь живут люди — постоянно не отпускает ощущение, что ты гуляешь в декорациях какого-то фильма. Итог пятидневного путешествия — это огромное количество впечатлений, которыми Меньшова поделилась со своими читателями. Реакция фолловеров была настолько положительной, что телеведущая вдруг заявила:
«А может, и впрямь, ну его на фиг: телевидение, кино, театр? Трэвел-блоггер — вот кто я, на самом деле! Хммм»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
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