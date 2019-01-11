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Кети Топурия в бикини забралась на пальму 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Известная певица Кети Топурия уехала отдыхать на Бали. Звезда наслаждается солнышком и прекрасной погодой. Она признается, что на курорте просто райская жизнь и здесь не хочется ни о чем думать.
@keti_one_official
На своей страничке в социальной сети Instagram Топурия опубликовала снимок с курорта. Она забралась на пальму. «Дикарка», — кратко подписала она фотографию. Отметим, что на снимке Топурия в купальнике. Не исключено, что звезда поранила тело. Все-таки пальма достаточное «колючее» дерево.
«Фигура обалденная! Спасибо за мотивацию», «Не забудь выложить фотографию с самой верхушки», «Красивая большая белочка», «Я завидую! Не фигуре, хотя она офигенная, а умению так лазить. У меня на физкультуре всегда были двойки по лазанью на канате и столбе, комплекс остался», «Кети, супер! Прикольное фото. Красотка!» «А рёбра видны, потому что руки вверх подняты и напряжено тело, чтобы удержаться. А в обычном положении тела все супер: никаких рёбер и ни одной жиринки», — заметили пользователи.
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Звёзды , Видео , В мире , Шоу-бизнес
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