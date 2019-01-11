Лера Кудрявцева резко помолодела

Лера Кудрявцева , как и многие отечественные знаменитости, в январе ушла в отпуск после особенно насыщенных рабочих дней декабря. Популярная ведущая выбрала для отдыха Оман, продемонстрировала красочные виды и себя в необычном образе.

Лера Кудрявцева не из тех представителей отечественного шоу-бизнеса, которые постят в Instagram каждый свой шаг на отдыхе, прием пищи и наряды, взятые на курорт. Возможно, поэтому любой снимок, сделанный популярной телеведущей в отпуске, ценится на вес золота не только многочисленными поклонниками, но и представителя СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Краски 🌈 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 10 Янв 2019 в 7:12 PST Так, за несколько дней гламурная блондинка похвасталась перед общественностью лишь салоном самолета, в котором добиралась до Омана, затем поделилась пейзажами государства, видами отеля и в завершение сделала селфи. Кудрявцева запечатлела себя по грудь. Она предстала в больших солнцезащитных очках-пилотах с зеркальными линзами и кепке, из-под которой выглядывали два хвостика.

По мнению фанатов, этот образ невероятно омолодил Леру Кудрявцеву. "Всегда вами восхищалась и продолжаю это делать! мы одногодки и в один месяц родились! муж тоже моложе.))))) глядя на вас появляться стимул к жизни и выглядеть хорошо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Красота и ухоженность — это Божий поцелуй и большой труд! А еще плюс ум…, упорство работать над собой! Молодец! Счастья вашей семье!", "Лерочка, Вы просто молодец и умница!", "Лерочка, отдохните там за всех нас!👍 Постите фотки, а мы будем любоваться и словно бы и сами отдохнем", — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.