Победитель «Евровидения» кардинально сменил имидж

Португальский певец Салвадор Собрал кардинально изменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса "Евровидение" быстро распространились в Сети.

В детстве Салвадору поставили страшный диагноз — порок сердца. Лишь в декабре 2017 года исполнитель решился на операцию по пересадке органа. После длительного восстановления музыкант продолжил творческую деятельность. Певец решил также изменить свою внешность: набрал вес, избавился от длинных волос и отрастил бороду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📷 Tomás Monteiro Публикация от Salvador Sobral (@salvadorsobral.music) 25 Окт 2018 в 8:35 PDT В одном из интервью победитель "Евровидения" рассказал журналистам о том, что таким образом он решил наметить новый этап в своей жизни. "Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", — передает его слова Euronews. Поклонники артиста уверены, что теперь музыкант выглядит гораздо лучше.

Напомним, Собрал занял первое место на конкурсе "Евровидение" в 2017 году в Киеве. Салвадор исполнил композицию "Amar pelos dois", автором которой стала его сестра Луиза. Из-за тяжелой болезни артиста организаторам состязания пришлось пойти на уступки: они разрешили ему пропустить репетицию полуфинала и прибыть к началу конкурса.