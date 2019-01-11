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Победитель «Евровидения» кардинально сменил имидж 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Португальский певец Салвадор Собрал кардинально изменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса "Евровидение" быстро распространились в Сети.
В детстве Салвадору поставили страшный диагноз — порок сердца. Лишь в декабре 2017 года исполнитель решился на операцию по пересадке органа. После длительного восстановления музыкант продолжил творческую деятельность. Певец решил также изменить свою внешность: набрал вес, избавился от длинных волос и отрастил бороду.
В одном из интервью победитель "Евровидения" рассказал журналистам о том, что таким образом он решил наметить новый этап в своей жизни. "Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", — передает его слова Euronews. Поклонники артиста уверены, что теперь музыкант выглядит гораздо лучше.
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📷 Tomás Monteiro

Публикация от  Salvador Sobral (@salvadorsobral.music)

Напомним, Собрал занял первое место на конкурсе "Евровидение" в 2017 году в Киеве. Салвадор исполнил композицию "Amar pelos dois", автором которой стала его сестра Луиза. Из-за тяжелой болезни артиста организаторам состязания пришлось пойти на уступки: они разрешили ему пропустить репетицию полуфинала и прибыть к началу конкурса.
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