Жизнь до славы: кем работали русские звезды

Свое истинное призвание найти сложно. И многие наши звезды прежде, чем вкусить славы, попробовали себя совершенно в других ипостасях.

Константин Хабенский

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Задолго до того как приобрести мировую известность в мире кинематографа, Хабенский пытался учиться в техникуме авиационного приборостроения и автоматики. Но вовремя понял, что «технаря» из него не выйдет и забрал документы. Успел поработать дворником, полотером, а также уличным музыкантом.

Светлана Крючкова

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Крючкова приехала в Москву поступать в Щукинское училище, но провалила экзамены. Оставшись в столице, будущая актриса устроилась работать на завод ЗИЛ слесарем-сборщиком. Три месяца тяжелой работы сделали свое дело: со второй попытки Крючкова в училище поступила.

Виктор Цой

Будущая легенда русского рока после окончания школы пошёл учиться в художественное училище имени В. Серова. Но «отношения» с учебой не сложились и Цоя отчислили за неуспеваемость. В итоге Виктор получил специальность «резчик по дереву», успел поработать кочегаром, а кем стал, всем нам хорошо известно.

Гарик Мартиросян

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У телеведущего вполне серьёзная специальность: Мартиросян выучился на невропатолога-психотерапевта в Ереванском государственном медицинском университете. Надо отметить, что профессия будущей звезде очень нравилась, врачом Гарик проработал три года. А потом вступил в ряды КВН-щиков. Это и определило его дальнейшую судьбу.

Оксана Федорова

@fedorovaoksana