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Ратаковски вышла в свет в очень откровенном наряде 

Мир24 1 час назад
Фото: @emrata
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном платье. Наряд она продемонстрировала на красной дорожке одной из церемоний. Снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографиях Ратаковски предстала в длинном красном платье, которое было прозрачным и открытым, практически не скрывая ее тело. Откровенные снимки модели получили более миллиона лайков и сотни комментариев.
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Last night ❤️

Публикация от  Emily Ratajkowski (@emrata)

Большинство подписчиков констатировали, что Ратаковски великолепна в этом платье. «Огонь», «Богиня», «Невероятно красивая», — прокомментировали пользователи.
Стоит отметить, что модель постоянно публикует в соцсети откровенные снимки. Например, ранее она разместила фотографии в откровенном купальнике, а также фото в стиле «ню».
Несмотря на восторженные отзывы, Ратаковски получает и критику от подписчиков. Они советуют ей поменьше обнажаться. Сама же модель объяснила публикацию таких снимков тем, что таким образом протестуют против стереотипов общества.
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