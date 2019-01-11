Ратаковски вышла в свет в очень откровенном наряде

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном платье. Наряд она продемонстрировала на красной дорожке одной из церемоний. Снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Last night ❤️ Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Янв 2019 в 12:24 PST На фотографиях Ратаковски предстала в длинном красном платье, которое было прозрачным и открытым, практически не скрывая ее тело. Откровенные снимки модели получили более миллиона лайков и сотни комментариев.

Большинство подписчиков констатировали, что Ратаковски великолепна в этом платье. «Огонь», «Богиня», «Невероятно красивая», — прокомментировали пользователи.

Стоит отметить, что модель постоянно публикует в соцсети откровенные снимки. Например, ранее она разместила фотографии в откровенном купальнике, а также фото в стиле «ню».

Несмотря на восторженные отзывы, Ратаковски получает и критику от подписчиков. Они советуют ей поменьше обнажаться. Сама же модель объяснила публикацию таких снимков тем, что таким образом протестуют против стереотипов общества.