Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 самых коротких звездных браков 

Журнал ОК! 47 минут назад
Фото: globallookpress
Иногда решение связать себя узами брака бывает опрометчивым. Звезды из нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.

Памела Андерсон и Кид Рок

Брак Памелы Андерсон и Кида Рока продлился всего 122 дня. Отношения пары нельзя было назвать стабильными: супруги ругались и расставались едва ли не каждую неделю. После четырех месяцев совместной жизни знаменитости приняли решение развестись. В качестве причины разрыва Пэм и Кид указали пресловутые «непримиримые разногласия». Бритни Спирс и Джейсон Александр

Бритни Спирс и Джейсон Александр

В юности Бритни склонна была совершать необдуманные поступки. Так, например, в 2004 году, в Лас-Вегасе, после одной из шумных вечеринок певица проснулась замужней дамой. Находясь в алкогольном опьянении, она сочеталась браком со своим другом детства Джейсоном Александром. Осознав ошибку, парочка расторгла союз спустя 55 часов. Брэдли Купер и Дженнифер Эспосито

Брэдли Купер и Дженнифер Эспосито

Поклонники Брэдли Купера уже не первый год ждут, когда актер сыграет свадьбу с российской супермоделью Ириной Шейк. Однако похоже, что неудачный опыт прошлого пока не позволяет ему решиться на столь серьезный шаг. Дело в том, что в 2005 году, накануне Нового года, Брэдли женился на своей тогдашней возлюбленной Дженнифер Эспосито. А уже в апреле 2006, спустя всего четыре месяца, знаменитости разошлись, поняв, что они слишком разные. Кармен Электра и Деннис Родман

Кармен Электра и Деннис Родман

По словам друзей Кармен Электры, она не отдавала себе отчет, когда выходила замуж за Денниса Родмана. Они расписались в Лас-Вегасе после бурной ночи и огромного количества выпитого алкоголя. Свою ошибку звезды осознали через девять дней супружеской жизни. Тогда же и подали соответствующие документы на развод. Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Крис Хамфрис и Ким Кардашьян

«Я думала, что вступаю в брак навечно, но иногда все происходит не так, как ты планировал», — пыталась объяснить причины своего развода с Крисом Хамфрисом Ким Кардашьян в 2011 году. Их брак продлился всего трое суток, после чего звезды решили расторгнуть союз. Фанаты до сих пор уверены, что отношения с баскетболистом были для Ким всего лишь хорошим пиаром. Сама же она утверждает, что ей, как и многим девушкам, просто хотелось понять, что такое семейная жизнь.
Журнал ОК!: последние новости
Кети Топурия поразила поклонников идеальной фигурой Муж Пелагеи показал редкий снимок дочери Регина Тодоренко рассказала, какие трудности испытала во время беременности
Женский форум
Звёзды , Крис Хамфрис , Брэдли Купер , Бритни Спирс , Деннис Родман , Памела Андерсон , Ирина Шейк , Кармен Электра , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редкие фото звезд из домашних архивов
В Сети опубликовали самые странные подкаты парней
Эксперты рассказали, чем опасна молочная диета
Как секс влияет на развитие мозга
Исповедь изменников: 7 честных историй адюльтера38
Видео
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
01:03
Зеленый цвет волос помог реализовать мечту
Красота
03:47
Как похудеть после оливье и шампанского
Здоровье
04:53
Почему менялись солисты в группе «Браво»
Звёзды
00:35
Кети Топурия в бикини забралась на пальму
Звёзды В мире
00:49
52-летняя Штурм обнародовала беременное фото
Звёзды
04:48
Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение