5 самых коротких звездных браков

Иногда решение связать себя узами брака бывает опрометчивым. Звезды из нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.

Памела Андерсон и Кид Рок

Брак Памелы Андерсон и Кида Рока продлился всего 122 дня. Отношения пары нельзя было назвать стабильными: супруги ругались и расставались едва ли не каждую неделю. После четырех месяцев совместной жизни знаменитости приняли решение развестись. В качестве причины разрыва Пэм и Кид указали пресловутые «непримиримые разногласия». Бритни Спирс и Джейсон Александр

Бритни Спирс и Джейсон Александр

В юности Бритни склонна была совершать необдуманные поступки. Так, например, в 2004 году, в Лас-Вегасе, после одной из шумных вечеринок певица проснулась замужней дамой. Находясь в алкогольном опьянении, она сочеталась браком со своим другом детства Джейсоном Александром. Осознав ошибку, парочка расторгла союз спустя 55 часов. Брэдли Купер и Дженнифер Эспосито

Брэдли Купер и Дженнифер Эспосито

Деннис Родман Поклонники Брэдли Купера уже не первый год ждут, когда актер сыграет свадьбу с российской супермоделью Ириной Шейк . Однако похоже, что неудачный опыт прошлого пока не позволяет ему решиться на столь серьезный шаг. Дело в том, что в 2005 году, накануне Нового года, Брэдли женился на своей тогдашней возлюбленной Дженнифер Эспосито. А уже в апреле 2006, спустя всего четыре месяца, знаменитости разошлись, поняв, что они слишком разные. Кармен Электра

Кармен Электра и Деннис Родман

Крис Хамфрис По словам друзей Кармен Электры, она не отдавала себе отчет, когда выходила замуж за Денниса Родмана. Они расписались в Лас-Вегасе после бурной ночи и огромного количества выпитого алкоголя. Свою ошибку звезды осознали через девять дней супружеской жизни. Тогда же и подали соответствующие документы на развод. Ким Кардашьян

Крис Хамфрис и Ким Кардашьян

«Я думала, что вступаю в брак навечно, но иногда все происходит не так, как ты планировал», — пыталась объяснить причины своего развода с Крисом Хамфрисом Ким Кардашьян в 2011 году. Их брак продлился всего трое суток, после чего звезды решили расторгнуть союз. Фанаты до сих пор уверены, что отношения с баскетболистом были для Ким всего лишь хорошим пиаром. Сама же она утверждает, что ей, как и многим девушкам, просто хотелось понять, что такое семейная жизнь.