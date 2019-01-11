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Бузова отправила привет любимому 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: @buzova86
Ольга отдыхает на Мальдивах с сестрой Анной, а свои фотографии адресует таинственному мужчине
Сестры Бузовы весело проводят время в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Недавно девушки предупредили, что они идут на дискотеку, предварительно «отключив мозги». Судя по настроению и смелым нарядам, им удалось произвести неотразимое впечатление на танцполе.
После этого Ольгу Бузову вдруг потянуло на романтику, и она начала обращать свои подписи тайному возлюбленному, имя которого не называет. «Ты думаешь, я далеко, а я рядом… Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую #язнаючтотысмотришь», — подписывает телезвезда один за другим свои портреты.
Кому адресованы эти призывы, Ольга не уточняет. Интересно, что на одном из таких снимков Бузова в том самом платье, в котором собиралась отрываться на дискотеке. Только непонятно, сфотографировалась она до или после вечеринки.
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Звёзды , Ольга Бузова
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