Бузова отправила привет любимому

Ольга отдыхает на Мальдивах с сестрой Анной, а свои фотографии адресует таинственному мужчине

Сестры Бузовы весело проводят время в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Недавно девушки предупредили, что они идут на дискотеку, предварительно «отключив мозги». Судя по настроению и смелым нарядам, им удалось произвести неотразимое впечатление на танцполе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую 👸🏻🤫#язнаючтотысмотришь 👅 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Янв 2019 в 10:12 PST После этого Ольгу Бузову вдруг потянуло на романтику, и она начала обращать свои подписи тайному возлюбленному, имя которого не называет. «Ты думаешь, я далеко, а я рядом… Как бы я хотела, чтобы ТЫ это видел не на фото, а вживую #язнаючтотысмотришь», — подписывает телезвезда один за другим свои портреты.

Кому адресованы эти призывы, Ольга не уточняет. Интересно, что на одном из таких снимков Бузова в том самом платье, в котором собиралась отрываться на дискотеке. Только непонятно, сфотографировалась она до или после вечеринки.