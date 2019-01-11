Анита Цой показала фигуру в купальнике

Певица опубликовала фото в купальнике у бассейна и объяснила свои округлившиеся формы.

Анита Цой после новогоднего концертного марафона, вслед за другими звездами, отправилась на Мальдивы. Певица на некоторое время исчезла из поля зрения поклонников, но вскоре обрадовала их своим фото в купальнике. Как призналась Анита, она несколько дней просто отсыпалась, чтобы выглядеть бодрой и отдохнувшей. Также, предвидя упреки критиков о том, что на бедрах звезды заметны лишние килограммы, она сама уточнила, что ее полнота не огорчает.

«Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии… Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— отшутилась Анита Цой от всех хейтеров заранее.

Напомним, что в 2016 году Анита, имеющая за плечами внушительный опыт борьбы с лишним весом, стала ведущей шоу «Свадебный размер», где помогала похудеть супругам, растолстевшим после свадьбы. Похоже, оценив не по наслышке все диеты и жертвы ради похудения, певица утвердилась в мысли, что размер «плюс» — не проблема для женщины.