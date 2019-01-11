Кирилл Кяро впервые стал отцом

Актер уже показал кадры с новорожденной дочкой.

43-летний российско-эстонский актер Кирилл Кяро рассказал в Instagram радостную новость — у него родилась дочь. Счастливое событие произошло 21 декабря, но поделиться им Кирилл захотел только сейчас. На своей странице в соцсети он разместил сразу несколько фото с малышкой, признавшись, что именно в заботах о ребенке и прошли его последние дни.

Кому новогодние праздники, а кому экспресс-курсы молодого отца. Не до конца легко, зато весело. Со всеми наступившими вас, дорогие мои🎊🎄🎉🎆,

— обратился актер к подписчикам.

«Ого! Здорово как! Поздравляю!❤️», «Как это мило. Наслаждайтесь, нюхайте, целуйте. Это такое родное, свое. 👏👍😝😘💞», «Как круто и неожиданно! Поздравляю вас, обнимаю вас, целую! ❤️», «Ооооо! Кирюха, я тебя поздравляю! Пусть растет здоровенькая и красивая на радость маме с папой и на беду всем мальчишкам!😍», «Рады за вас, дорогие, невероятно!», — тут же откликнулись в комментариях поклонники и друзья актера. Пока, судя по всему, актер находится вместе с семьей в Эстонии и учится быть папой.

Напомним, Кирилл Кяро стал известен российскому зрителю после выхода сериала «Ликвидация». Актер сыграл роль героя по имени Слава и, хоть она и не была главной, запомнился публике. После были успешные роли в сериалах «Маргоша», «Нюхач», «Джуна», «Провидица», «Измены» и многих других. Мамой ребенка стала возлюбленная Кирилла Юлия Дузь. Девушка переехала к актеру из Эстонии и вместе с ним живет в Москве.