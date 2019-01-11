Лопырева беременна от женатого?

35-летняя модель и амбассадор FIFA была замечена на пляже в Майами с мужчиной.

А на днях папарацци подловили Викторию во время отдыха на пляже в Майами, и от нее не отходил молодой мужчина, очень похожий на вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатова.

Пара постоянно обнималась, держалась за руки, нежно целовалась и выглядела очень счастливой.

Разумеется, мы не беремся утверждать, что это правда. Однако в Сети уже активно обсуждают, что Игорь Булатов женат на дочери президента «Ташир Групп» Тате Карапетян и у них подрастают двое маленьких детей. Причем Виктория давно знакома с семьей Карапетян, многие считают ее с Татой подругами.