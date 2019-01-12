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Ходченкова сразила поклонников селфи без макияжа 

WMJ.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @svetlana_khodchenkova
35-летняя актриса Светлана Ходченкова наслаждается посленовогодним отдыхом на Бали.
Фотографии с отдыха Светлана Ходченкова не сопровождает пространными подписями, ограничиваясь эмодзи. Один из новых кадров — селфи, на котором звезда без макияжа позирует с огромным цветком в волосах.
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…☕️

Публикация от  Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Другой снимок — портрет в бикини со спущенными лямками. Оба фото набрали по нескольку десятков тысяч лайков.
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…💁🏼‍♀️

Публикация от  Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Естественная красота Ходченковой сразила наповал ее поклонников. «Как же приятно смотреть на такие лица — свежие, даже юные без косметики, не откалиброванные под современную моду», «Как подросток!», «Молоденькая совсем», — пишут Светлане в комментариях.
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Звёзды , Светлана Ходченкова
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