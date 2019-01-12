Ходченкова сразила поклонников селфи без макияжа

35-летняя актриса Светлана Ходченкова наслаждается посленовогодним отдыхом на Бали.

Фотографии с отдыха Светлана Ходченкова не сопровождает пространными подписями, ограничиваясь эмодзи. Один из новых кадров — селфи, на котором звезда без макияжа позирует с огромным цветком в волосах.

Другой снимок — портрет в бикини со спущенными лямками. Оба фото набрали по нескольку десятков тысяч лайков.

Естественная красота Ходченковой сразила наповал ее поклонников. «Как же приятно смотреть на такие лица — свежие, даже юные без косметики, не откалиброванные под современную моду», «Как подросток!», «Молоденькая совсем», — пишут Светлане в комментариях.