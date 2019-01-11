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Ольга Красько призналась, кто отец ее дочери 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ольга Красько впервые в "Судьбе человека" призналась в том, кто отец ее дочери Олеси. Раньше она предпочитала об этом не рассказывать.
Ходили слухи, кто дочь она родила от актера Дмитрия Петруня, с которым в школе-студии МХАТ, где на курсе Олега Табакова училась Ольга, у нее был страстный роман. Однако Ольга и Дмитрий расстались, а позже он женился на Ольге Арнтгольц.
Красько говорит: она очень рада, что так сложилась жизнь, а Олеся стала плодом любви с другим талантливым человеком, который многое в жизни Красько изменил и "перевернул".
Режиссер Джаник Файзиев подарил ей не только роль в "Турецком гамбите", которая сделала Красько знаменитой, но и женское счастье. Чувства, признается актриса, возникли не сразу — поначалу она только восхищалась его мастерством. Но когда режиссер стал оказывать ей глубокие знаки внимания, не смогла не ответить взаимностью.
Однако роман приходилось скрывать — режиссер был женат, а Ольга не хотела делать больно его близким, не хотела разрушать его семью.
"Внутренний контролер", признается актриса, не дал развиться отношениям, хоть она ни о чем не жалеет.
Сейчас, когда прошло уже много времени, Красько, наконец, признается, что именно Джаник — отец ее дочери. Ольга говорит, что никогда не призналась бы в этом, если бы не сложившиеся обстоятельства.
"Сейчас это не причинит никому боли, об этом можно говорить открыто",
— отметила актриса в своем рассказе о режиссере, без которого, по ее признанию, не было бы и ее самой.
После расставания с Файзиевым в жизни Красько — как личной, так и профессиональной — начался сложный период, "вынырнуть" из которого помогла встреча с мужчиной по имени Вадим. Он вновь наполнил жизнь Ольги "смыслом и светом".
В 2016 году у них родился сын Остап, а в 2017 году — сын Олег, которого Красько назвала в честь своего учителя Олега Табакова. Однако Ольга и Вадим до сих пор не расписаны.
Почему родители двух сыновей не заключают официальный брак? Что говорит Красько о периоде, который сейчас переживают они с Вадимом? За что, будучи студенткой, Красько сделала замечание Олегу Табакову? Почему попросила убить ее героиню в сериале "Склифосовский" и ушла из сериала "Московская борзая"?
Исповедь Ольги Красько — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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Звёзды , Джаник Файзиев , Ольга Красько , Ольга Арнтгольц , Олег Табаков
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