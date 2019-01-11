Высоцкая удивила снимком без макияжа 

В 45 лет артистка выглядит как девочка.
Юлия Высоцкая проводит каникулы в Италии, гуляя по ночной зимней Венеции. В холодную погоду телеведущая согревается чаем с вареньем в серебряном чайничке. А после чая… каким-то пенным напитком в бокале, с которым звезда сфотографировалась и написала:
«Венеция… жизнь после чая… как у Ремарка».
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
Фолловеров заинтересовало то, что в ночном кафе Высоцкая сделала фото совершенно без прически и макияжа, подчеркнув свое романтическое настроение и природную красоту. Даже юные читательницы, комментируя портрет, пожелали самим себе в 45 выглядеть так же хорошо.