Высоцкая удивила снимком без макияжа

В 45 лет артистка выглядит как девочка.

Юлия Высоцкая проводит каникулы в Италии, гуляя по ночной зимней Венеции. В холодную погоду телеведущая согревается чаем с вареньем в серебряном чайничке. А после чая… каким-то пенным напитком в бокале, с которым звезда сфотографировалась и написала:

«Венеция… жизнь после чая… как у Ремарка».

Фолловеров заинтересовало то, что в ночном кафе Высоцкая сделала фото совершенно без прически и макияжа, подчеркнув свое романтическое настроение и природную красоту. Даже юные читательницы, комментируя портрет, пожелали самим себе в 45 выглядеть так же хорошо.