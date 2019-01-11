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Российские звезды, пережившие инсульт 

Рамблер 1 час назад
Инсульт, острое нарушение кровообращения головного мозга, сложно предсказать. Каждый год в нашей стране регистрируется примерно 400 000 инсультов и такой напасти не удаётся избежать даже звездам. Эти знаменитости, пережившие инсульт, сумели поправиться и найти в себе силы снова появляться на публике.
1. Вячеслав Малежик, поэт, музыкант, певец, пережил инсульт летом 2017 года в возрасте 70 лет. Позже Малежик сказал, что в одночасье разучился ходить, петь и играть на гитаре. К счастью, Вячеслав полностью восстановился и сегодня ужа снова выступает.
2. Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, музыкант, попал в больницу с инсультом в 2010 году, когда ему было 56 лет. Ситуация быстро ухудшалась, так что Моисеева погрузли в искусственную кому почти на два месяца. Справиться с недугом Борису удалось, однако полностью восстановиться не получилось.
Певец Николай Носков и актёр Алексей Янин тоже перенесли инсульты разной степени тяжести. Их истории узнайте из видео.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Здоровье , Борис Моисеев , Николай Носков , Вячеслав Малежик , Алексей Янин
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