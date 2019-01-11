Российские звезды, пережившие инсульт

Инсульт, острое нарушение кровообращения головного мозга, сложно предсказать. Каждый год в нашей стране регистрируется примерно 400 000 инсультов и такой напасти не удаётся избежать даже звездам. Эти знаменитости, пережившие инсульт, сумели поправиться и найти в себе силы снова появляться на публике.

1. Вячеслав Малежик , поэт, музыкант, певец, пережил инсульт летом 2017 года в возрасте 70 лет. Позже Малежик сказал, что в одночасье разучился ходить, петь и играть на гитаре. К счастью, Вячеслав полностью восстановился и сегодня ужа снова выступает.