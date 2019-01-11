Мария Порошина родила пятого ребенка

Она родила здоровенького сына весом 3560 грамм и ростом 52 сантиметра. Малыш, имя для которого актриса пока не выбрала, появился на свет в одном из элитных московских роддомов.

Как пишет « Комсомольская Правда », «роды-люкс» в этой клинике стоят от 700 тысяч рублей. Известно, что Порошина самостоятельно оплатила контракт на ведение беременности и роды. Об этом журналистам КП ранее сообщала знакомая актрисы.

Как сказала мама актрисы, имя малышу пока не придумали. Мария хочет подождать несколько дней, чтобы узнать ребенка поближе, и только тогда дать ему имя. В этот раз звезда фильма «Ночной Дозор» не собирается ни с кем советоваться по этому поводу.

Стоит отметить, что до сих пор доподлинно не известно, кто является отцом ребенка. Знакомые актрисы утверждают, что, скорее всего, это бывший муж Порошиной Илья Древнов . Однако мама артистки говорит, что Мария забеременела от иностранца. Впрочем, журналисты считают, что родственники актрисы придумали эту версию, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с отцом малыша.