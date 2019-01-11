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Мария Порошина родила пятого ребенка 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Она родила здоровенького сына весом 3560 грамм и ростом 52 сантиметра. Малыш, имя для которого актриса пока не выбрала, появился на свет в одном из элитных московских роддомов.
Как пишет «Комсомольская Правда», «роды-люкс» в этой клинике стоят от 700 тысяч рублей. Известно, что Порошина самостоятельно оплатила контракт на ведение беременности и роды. Об этом журналистам КП ранее сообщала знакомая актрисы.
Как сказала мама актрисы, имя малышу пока не придумали. Мария хочет подождать несколько дней, чтобы узнать ребенка поближе, и только тогда дать ему имя. В этот раз звезда фильма «Ночной Дозор» не собирается ни с кем советоваться по этому поводу.
Стоит отметить, что до сих пор доподлинно не известно, кто является отцом ребенка. Знакомые актрисы утверждают, что, скорее всего, это бывший муж Порошиной Илья Древнов. Однако мама артистки говорит, что Мария забеременела от иностранца. Впрочем, журналисты считают, что родственники актрисы придумали эту версию, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с отцом малыша.
Напомним, у Марии Порошиной уже есть четверо детей: дочь Полина от союза с Гошей Куценко и три дочери от актера Ильи Древнова.
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Звёзды , Илья Древнов , Мария Порошина , Гоша Куценко , Комсомольская правда
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