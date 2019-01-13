Гарри и Меган пропустили день рождения Кейт Миддлтон

На вечеринке собрались родственники и самые близкие друзья, однако Гарри и Маркл не было, пишет The Sun.

При это отмечается, что причина их неявки неизвестна — то ли они отвергли приглашение то ли вовсе его не получали.

Ранее News.ru писал, что после женитьбы на Меган Маркл британский принц Гарри изменил образ жизни. В частности, он отказался от спиртного и мяса.