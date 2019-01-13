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Гарри и Меган пропустили день рождения Кейт Миддлтон 

News.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приехали на День Рождения герцогини Кембриджской.37-летие жены принца Уильяма Кейт Миддлтон отметили в загородном доме в Норфолке.
На вечеринке собрались родственники и самые близкие друзья, однако Гарри и Маркл не было, пишет The Sun.
При это отмечается, что причина их неявки неизвестна — то ли они отвергли приглашение то ли вовсе его не получали.
Ранее News.ru писал, что после женитьбы на Меган Маркл британский принц Гарри изменил образ жизни. В частности, он отказался от спиртного и мяса.
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Звёзды , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
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