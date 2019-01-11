Повзрослевшая дочь Орбакайте станцевала флосс

Кристина Орбакайте , как и Максим Галкин , не считает нужным скрывать от любопытных глаз публики своих близких. Как и Лиза с Гарри Галкины, ее наследница Клавдия уже давно снискала любовь публики и стала звездой соцсетей. Девочку часто сравнивают с ее знаменитой мамой не только потому, что она пробует свои силы в вокале, но и потому, что, прежде всего, она унаследовала от Кристины грацию.

Девочка с удовольствием занимается балетом и ее успехи, безусловно, радуют ее родителей. Однако Клавдия любит не только классический, но и современный танец. Об этом свидетельствует и ролик, который у себя на страничке в соцсети выложила Кристина Орбакайте. На нем артистка запечатлела дочь, которая разучила модный танец — флосс. Его «фишкой» являются характерные движения: человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно.

В ролике Клавдия одета в темную футболку и спортивное трико.

Пользователи оценили чувство ритма и координацию девочки. Они также отметили, что дочь Кристины вытянулась и повзрослела, пишет сайт Argumenti.ru.