Звезды с самыми проблемными волосами

Знаменитости, как и все люди, не идеальны, вот только на их изъяны обращают пристальное внимание миллионы поклонников и критиков. Одни стараются скрыть свои недостатки, а другие не комплексуют и публично их демонстрируют свои несовершенства. К примеру, далеко не каждая звезда может похвастаться здоровыми, красивыми, густыми волосами. Некоторые наращивают волосы (не всегда удачно), кто-то носит парик, другие стараются делать укладки, придающие объем.

Бритни Спирс очень старается поддерживать себя в форме и регулярно занимается фитнесом, а вот своим волосам почему-то не уделяет должного внимания. Певица буквально выжигает их, чтобы быть платиновой блондинкой, и носит наращенные пряди, за которыми явно не следит. Если на красных дорожках и концертах прическа Бритни выглядит еще более или менее ухоженно, то в обычной жизни ее спутавшиеся волосы похожи на колтуны. очень старается поддерживать себя в форме и регулярно занимается фитнесом, а вот своим волосам почему-то не уделяет должного внимания. Певица буквально выжигает их, чтобы быть платиновой блондинкой, и носит наращенные пряди, за которыми явно не следит. Если на красных дорожках и концертах прическа Бритни выглядит еще более или менее ухоженно, то в обычной жизни ее спутавшиеся волосы похожи на колтуны.

Наоми Кэмпбелл решила не заморачиваться с проблемными волосами, которые у нее начали сильно выпадать, и просто… побрилась наголо. Наоми уже много лет носит эффектные парики и не скрывает, что под ними у нее лысая голова. Недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует без макияжа и парика. Супермодельрешила не заморачиваться с проблемными волосами, которые у нее начали сильно выпадать, и просто… побрилась наголо. Наоми уже много лет носит эффектные парики и не скрывает, что под ними у нее лысая голова. Недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует без макияжа и парика.

«Такая, какая есть», — подписала она снимок. Поклонники похвалили Кэмпбелл за честность и написали, что она выглядит прекрасно и без волос.

Гвен Стефани, Кристина Агилера, Лера Кудрявцева, Леди Гага и Памела Андерсон не жалеют свои шевелюры, поддерживая имидж ярких блондинок. Некоторые звезды любят более смелые эксперименты и красят волосы во все цвета радуги, а потом отстрегают их и ходят либо с короткими стрижками, как Кэти Перри, либо с длинными наращенными прядями, как Ариана Гранде. Последняя не скрывает, что после многочисленных окрашиваний волос у нее почти не осталось. Многие знаменитости так увлекаются перекрашиванием в блонд, что их волосы напоминают выжженную пустыню. К примеру,не жалеют свои шевелюры, поддерживая имидж ярких блондинок. Некоторые звезды любят более смелые эксперименты и красят волосы во все цвета радуги, а потом отстрегают их и ходят либо с короткими стрижками, как, либо с длинными наращенными прядями, как. Последняя не скрывает, что после многочисленных окрашиваний волос у нее почти не осталось.

Ариана открыто шутит над своими недостатками и запросто может опубликовать в Instagram фото, на котором позирует с роскошным длинным хвостом на голове, и заявить, что «купила себе новые волосы».

«Во время съемок в сериале "Сэм и Кэт" мне на протяжении четырех лет красили волосы в красный. Представьте, что стало с моими настоящими волосами. Я ношу парики и накладные пряди, потому что мой настоящий хвост выглядит нелепо»,

— призналась 25-летняя певица.

passion.ru

Майли Сайрус также открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей. также открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.