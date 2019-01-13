Полиция задержала старшего брата Меган Маркл

Томас Маркл попался пьяным за рулем и создал опасную ситуацию на дороге.

Меган Маркл не повезло с родственниками, которые регулярно бросают тень на ее репутацию. У своей мамы Меган — единственная дочка и с Дорией у них прекрасные отношения. Однако у ее отца, Томаса Маркла, есть двое старших детей, рожденных в первом браке. Томас и сам регулярно расстраивает герцогиню Сассекскую своими противоречивыми заявлениями. Остальные родственники и вовсе изводят представительницу британской королевской семьи.

Ее 52-летняя сестра Саманта Грант, живущая во Флориде, постоянно распространяет про нее грязные слухи, называет подлой и беспринципной. Брат Томас Маркл-младший плохого о Меган не говорит, но регулярно попадает в скандальные истории. Мужчину, который старшей звездной сестрички на 15 лет, арестовывали за незаконное применение оружия, он якобы напал на свою пассию и угрожал ей пистолетом. Позже его возлюбленная забрала заявление и Томаса отпустили. Первая жена мужчина утверждает, что у него есть серьезные проблемы с алкоголем.

Томас живет в городе Грантс-Пасс штата Орегона и зарабатывает на жизнь установкой окон. У него есть сыновья — 27-летний Тайлер и 25-летний Томас. Племянники Меган — обычные трудяги и живут в том же городе, что и отец. На днях мужчину задержали за вождение в пьяном виде. Он сел за руль после убойной дозы спиртного. Петляющий по дороге автомобиль насторожил патрульных, которые увидели, что водитель создает реальную угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения. Марклу пришлось пройти тест, который подтвердил наличие алкоголя в крови. Позже его отпустили под залог, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.