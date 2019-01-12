5 звезд, которые ненавидели школу

Одни вспоминают школьные годы с улыбкой. Другие радуются, что они закончились, и не нужно больше учить скучные предметы.

Но есть те, для кого школьные годы стали настоящей каторгой.

Квентин Тарантино

Известнейший американский режиссер, автор «Криминального чтива», «Бесславных ублюдков» и многих других фильмов, не только не получил высшего образования, но даже не закончил школу.

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В 15 лет с согласия своей матери он бросил учебу, и… устроился работать билетером в кинотеатр.

Уже став знаменитым, Тарантино объяснял это решение так:

Я ненавидел школу. Школа меня угнетала. Я хотел быть актёром. Я немного горжусь тем, что достиг всего, чего достиг, не получив даже среднего образования. Это делает меня умным. Производит впечатление на людей. Я не большой любитель американской системы государственного образования. Я так ненавидел школу, что сбежал в девятом классе.

Правда, после этого рассказа он всегда добавляет, что жалеет о своих чувствах в то время, ведь он думал — школьный ужас будет длиться вечно…

Что-то подсказывает «Летидору», что к выбору учебного заведения для своих будущих наследников (напомним, недавно Квентин Тарантино покинул клан закоренелых холостяков и женился на израильской певице Даниэле Пик) режиссер отнесется со всей серьезностью.

Тильда Суинтон

Picture-alliance.com

Тильда Суинтон родилась в очень состоятельной английской аристократической семье. Сами понимаете, статус накладывает определенный отпечаток на быт и увлечения людей.

Например, в семье Суинтон была традиция (а точнее это один из непоколебимых устоев) отправлять детей на учебу в частную закрытую школу. Так, 10-летняя Тильда оказалась в школе-интернате в Кенте за одной партой с Дианой Спенсер, будущей супругой британского принца Чарльза… И рыжеволосой девочке подобный формат учебы не подошел.

Более того, как Тильда не раз говорила в своих интервью, что учеба в этой школе — единственное, чего она не может простить родителям.

В интервью Psychologies оскароносная актриса называла процесс обучения «насилием над человеком и личностью» и сравнивала его с концлагерем, где даже музыку не разрешалось слушать.

Это слишком жестокое, злое место, чтобы расти в нем, и я не думаю, что дети действительно получают пользу от такого обучения. Им нужны родители и любовь, которую те могут дать,

— цитирует актрису Scots magazine.

И тогда в 2013 году для своих сыновей Онора и Ксавье она решила открыть собственную школу. Ее вальдорфская школа Drumduan Upper School находится в Нэрне (город в Шотландии — Прим.ред.). В учебном заведении нет оценок, тестов, а изучение основных предметов совмещается с активным отдыхом.

Рената Литвинова

Starface.ru

В интервью Рената Литвинова не раз заявляла, что у нее было очень одинокое детство. Мама актрисы — хирург, а поэтому Лариса Михайловна много времени уделяла своей непростой работе.

Будущая звезда вообще с детства была очень самостоятельным человеком. Например, она сама проводила время в музеях, сама брала с полки книги и читала, сама поступила в музыкальную школу. Литвинова даже называет себя «абсолютным сорняком» (разумеется, в хорошем смысле этого слова, ведь у них с мамой прекрасные отношения).

Казалось бы, идеальные «данные», чтобы всей душой полюбить школу. Но нет, Рената Литвинова подобных чувств к школе не испытывает, зато период учебы в институте звезда называет «оазисом».

Я очень страдала, учась в школе, и пребывала в полном счастье, попав во ВГИК. Посему я не общаюсь со своими одноклассниками и никогда не была на сайте одноимённом, кстати. Но люблю свой институт. Это самый лучший институт, на мой взгляд.

— вспоминала Литвинова в ходе беседы с корреспондентом журнала «Интервью».

Интересно, что дочь режиссера, унаследовала у своей знаменитой мамы нелюбовь к школе. Об этом Рената Муратовна говорила в интервью Елене Сотниковой для ELLE . Литвиновой вместе с Ульяной приходилось ночами корпеть над тестами, докладами и уроками. При этом, как отмечала звездная мама, вместо знаний ребенок получал лишь очередную порцию стресса.

Она каждое утро шла в школу, как на каторгу. Ужасное, неуважительное отношение мальчиков к девочкам, девочек друг к другу, учителей к ученикам.

Когда Ульяне было 10 лет, мама отдала ее в школе при французском посольстве, а затем отправила учиться за границу.

Сейчас Ульяна Добровская получает образование в билингвальной школе École Jeannine Manuel, которая находится во французском Лилле. И, кажется, Уле такая жизнь подходит.

Илон Маск

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Инженер, предприниматель, изобретатель в детстве был скромным мальчиком. Он предпочитал тусовкам с одноклассниками чтение книг, а, обладая фотографической памятью, стал всезнайкой.

Впрочем, этот дар популярности ему не прибавил. Илона невзлюбили одноклассники, и он постоянно подвергался насилию и избиениям с их стороны. Впоследствии Маск в интервью китайскому телеканалу BTV признавался:

Я ненавидел в детстве ходить в школу. Это была пытка.

Маск очень серьезно отнесся к обучению своих наследников и поначалу выбрал для них Мирманскую школу в Лос-Анджелесе, куда попадают лишь одаренные ребята. Однако даже это учебное учреждение не устроило главного идейного вдохновителя компании Tesla.

Что сделали бы вы в этом случае? Скорее всего, просто подыскали бы другой вариант. Но Маск создал для пятерых сыновей собственную, закрытую школу, где его ребята, а также одаренные дети других сотрудников компании, учатся по специально созданной программе.

Многодетный отец считает, что детей надо учить решать проблемы, а не использовать готовые инструменты. И, по всей видимости, Ксавьер, Гриффин, Кай, Саксон и Дамиан оценили старания папочки.

Мои сыновья не могут дождаться, когда закончатся каникулы, чтобы пойти в школу. Думаю, это хороший знак,

— заявил предприниматель в одном из интервью.

Уинстон Черчилль

Picture-alliance.com

Впрочем, в том, что натуры творческие могут не любить школу, ничего удивительно нет. Однако ненависть к школе в детстве питали даже великие ученые, политики и предприниматели. Уинстон Черчилль — наглядный тому пример.

Один из самых известных политиков прошлого столетия, величайший британец в истории просто ненавидел ходить в школу.

В своей книге «Мои ранние годы» экс премьер-министр Великобритании называл эти годы «каторгой, ничем не вознагражденной», полной «неудобств, запретов и бессмысленного однообразия».

И это все при том, что ходил молодой Черчилль не в обычное общеобразовательное заведение, а в престижную школу-пансионат для мальчиков Хэрроу, которая, наряду с Итоном, считается одной из лучших школ Великобритании.

Родственники готовили его к тому, что школьные годы запомнятся ему навсегда и станут счастливейшими. Однако, как писал Черчилль:

Школьные годы — не только самый неприятный, но и единственный пустой и несчастливый период в моей жизни.

Он ни в коем случае не отказывал школам в праве на существование и считал их нужными для общественного прогресса, но считал, что длительное обучение не согласуется с природой человека.

А сам он предпочел бы учебе работать «на подхвате у каменщика или мальчиком на посылках, или помогал отцу убирать бакалейные витрины», ведь это научило бы его гораздо большему.

Будущий политический деятель чувствовал себя «безнадежно отставшим», так как отличия ни по одному предмету не удостоился (кроме фехтования).

Впрочем, некоторые из учителей все же заметили мальчика и говорили, что он обязательно себя проявит.

Так и вышло.

Надо сказать, что все его пять детей закончили престижные школы в Великобритании. Против школьной системы они не протестовали. Да и как иначе, ведь это предки герцогов Мальборо!