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Лена Зосимова: что стало со звездой 90-х 

Умная 1 час назад
Песня «Этот новый парень» в исполнении молодой Лены Зосимовой когда-то была настоящим хитом. И это несмотря на то, что вокальные данные певицы сразу же стали предметом насмешек. Мало того, Зосимова успела записать 2 альбома и сняться в нескольких клипах. Когда в начале 2000-х Лена исчезла с эстрады, в прессе тут же появились статьи о том, что даже богатый и влиятельный отец не смог «раскрутить» «бездарную» дочь.

Звезда с детства

Елена Зосимова действительно родилась в семье известного медиаменеджера Бориса Гурьевича Зосимова. Однако в 1975 году, когда дочь появилась на свет, он таковым еще не был. А вот Лена с самых малых лет мечтала о карьере певицы. Причем не только мечтала, но и делала все возможное для того, чтобы однажды оказаться на сцене. Она увлекалась хореографией и посещала музыкальную школу. Впервые перед зрителями Лена Зосимова появилась еще будучи 16-летней школьницей. Случилось это благодаря популярной в 90-е годы музыкальной телепрограмме «Утренняя звезда». Уже через несколько месяцев после участия в передаче Зосимова записала в студии свои первые песни «Этот новый парень», «Линия любви», «Тонкий лед» и «Вот и все». Тогда же с девушкой начали заниматься лучшие педагоги по вокалу.

Грандиозные проекты

Вообще у Елены было все самое лучшее. Даже в более поздние годы самые известные в стране исполнители не могли похвастаться большим количеством видеоклипов, а у Зосимовой ролик появился еще в первой половине 90-х. Мало того, за режиссуру клипа взялся знаменитый Григорий Константинопольский, а в съемках принимал участие модный в то время Богдан Титомир. Кроме того, Елена Зосимова выступала на одной сцене и в одних проектах с такими звездами как Марина Хлебникова, Влад Сташевский, Юрий Шатунов и Аркадий Укупник. А среди авторов песен, которые исполняла Зосимова, числились Игорь Николаев, Дмитрий Маликов и Александр Иванов. Злые языки утверждали, что здесь не обошлось без поддержки отца Лены Бориса Зосимова. Именно он основал российский телеканал MTV, а также являлся владельцем звукозаписывающей фирмы PolyGram и ряда других компаний.

Вот и все!

Но, несмотря на наличие, как пишет Сергей Миров в своей книге «Воскресенье», «финансовых и медийных ресурсов», Борису Зосимову так и не удалось сделать из дочери звезду. Многие считали, что у Лены вообще нет достаточных вокальных данных для того, чтобы заниматься пением. Именно поэтому ее голос не раз становился предметом насмешек. Причем шутки в адрес Зосимовой отпускали даже квнщики. «Лучше один раз увидеть Лену, чем сто раз услышать» — говорили юмористы. Третий альбом певицы, продюсером которого, кстати, тоже стал известный человек Макс Фадеев, так и не увидел свет. Впрочем, как не осуществились планы Зосимовых насчет Майкла Джексона. Поп-идол якобы должен был сниматься в очередном клипе Елены.

После эстрады

Некоторое время Зосимова работала на канале MTV, в программе «Банзай». Идея создания шоу, в котором звезды пробовали себя в новом амплуа, принадлежала Елене. Да и коллеги, и руководство MTV до сих отзываются о ней как о творческом и ответственном человеке. Тем не менее Зосимова решила уйти с телевидения, а заодно порвать и с музыкой. В начале 2000-х Елена вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина. Вскоре с разницей в 3 года у супругов родились сыновья: Илья и Валерий. Теперь Зосимова занимается воспитанием детей, домашним хозяйством, а также принимает посильное участие в профессиональной деятельности мужа.
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Звёзды , Видео , Богдан Титомир , Влад Сташевский , Майкл Джексон , Юрий Шатунов , Аркадий Укупник , Игорь Николаев , Сергей Миров , Макс Фадеев , Александр Иванов , Марина Хлебникова , Дмитрий Маликов , Григорий Константинопольский , Елена Зосимова
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