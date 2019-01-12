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Цекало готовится к свадьбе с таинственной спутницей 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: Дни.ру
Актер, продюсер и ведущий Александр Цекало попал в настоящий скандал, когда его несколько раз заставали в объятиях некоей таинственной спутницы. Несчастного ругали за супружескую неверность и призывали одуматься. Однако он сделал заявление, которое заставило полностью пересмотреть взгляд на эту ситуацию.
Долгое время Александр Цекало отказывался как-либо комментировать фотографии и видеозаписи, на которых он обнимается и ходит за руку с некоей знойной брюнеткой. Тогда многие светские хроникеры пришли к выводу, что актер подло изменяет своей жене Виктории Галушке. Молчание артиста только усугубляло ситуацию.
Наконец он сделал заявление, благодаря которому на ситуацию можно посмотреть под диаметрально противоположным углом. Оказалось, что со своей женой Александр Цекало успел разойтись. "Я официально разведен и свободен", — цитирует сайт "Комсомольская правда" продюсера. Он подчеркнул, что слово "любовница" по отношению к его новой возлюбленной — не просто неуместно, но и оскорбительно.
"Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья",
— подчеркнул актер.
"Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер",
— заключил Александр Цекало.
Напомним, ранее Александра Цекало заставали в компании жгучей брюнетки в одном из столичных ресторанов и на отдыхе в Риме. При этом тогда никто не знал, что артист успел развестись с женой, поэтому его обвиняли в изменах и обмане любящей супруги.
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Звёзды , Генри Миллер , Александр Цекало
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