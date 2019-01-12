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Неожиданный поворот в любовной истории Лопыревой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Новость о беременности известной телеведущей сразу привлекла внимание поклонников и прессы. В последнее время журналисты распространяют слухи о том, что отцом будущего ребенка Виктории Лопыревой является миллионер Игорь Булатов. Представители бизнесмена дали первый комментарий.
Игорь Булатов состоял в браке с дочерью главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. У пары двое детей, младшему ребенку недавно исполнилось семь месяцев. С середины декабря в Сети распространились скандальные фотографии, на которых миллионер запечатлен в компании телеведущей Викторией Лопыревой. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике. С тех пор журналисты пытались связаться с миллионером, чтобы узнать все подробности их романа.
Пресс-секретарь предпринимателя Евгения Вячеславова сообщила, что Игорь больше не состоит в официальных отношениях со своей супругой. Тем не менее женщина отказалась назвать имя нынешней избранницы предпринимателя. "Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе", — передает ее слова Tatler.
Напомним, популярная телеведущая узнала о беременности во время чемпионата мира по футболу, на котором работала послом ФИФА. Отца будущего ребенка она охарактеризовала как "непубличного человека", который "пылинки с нее сдувает". Виктория Лопырева добавила, что она пока не планирует узаконить отношения со своим возлюбленным, потому что сейчас все ее внимание обращено на другое главное событие — рождение малыша.
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