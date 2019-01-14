У кого Виктория Лопырева увела мужа

Одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе в последнее время стала беременность телеведущей и фотомодели Виктории Лопырёвой , а также её новый мужчина — бывший вице-президент группы компаний «Ташир» и зять олигарха Самвела Карапетяна Игорь Булатов.

Как многие знают, в декабре прошлого года бывшая подружка Николая Баскова объявила о своей беременности. Отцом её первенца, как выяснилось, станет человек, с семьей которого телеведущая долгое время дружила и «додружилась» до того, что увела у Татевик Карапетян её мужа.

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Так ли богат Игорь Булатов

Отец Таты Карапетян — один из богатейших людей не только России, но и всего мира (по состоянию на 2017 год его капитал оценивался в 2,7 миллиарда долларов). Очевидно, что предательство зятя стало шоком и для него тоже. Из компании Булатов был уволен, а, желая выказать ему максимальное неуважение, вся большая семья Карапетянов отписалась от него в социальных сетях (это же сделал и телеведущий Андрей Малахов ).

Свой весьма удачный в финансовом смысле брак мужчина разрушил, а вот его бывшая продолжает процветать — она остается вице-президентом ГК «Ташир» и управляющей федеральной сетью кинотеатров «Синема Стар», входящих группу компаний.

Не просто девочка-мажор

Дочка Самвела Карапетяна, несмотря на наличие у её отца активов на миллиарды долларов, — девочка неизбалованная. Она помнит, как скромно жила когда-то семья, как они с братом Саркисом ходили в обычную школу в Калуге, а на лето отправлялись в Армению, в деревню к бабушке с дедушкой.

Затем у них появилось больше возможностей. Тата параллельно училась в языковых школах Великобритании и Швейцарии, затем окончила Финансовый университет при правительстве РФ , в то же время знакомясь с бизнесом отца.

В 22 года она стала частью семейной империи, а в 25 появилась на обложке журнала Forbes Woman как одна из самых талантливых и перспективных бизнесвумен страны.

Чем занимается сейчас Тата Карапетян

Еще летом Татевик оформила развод и удалила из своего профиля в Instagram все снимки, на которых присутствовал её бывший. И каждому понятно, что заслужить прощения «изгнанник» уже не сможет. Почему? Судя по всему, Булатов крутил роман с Викторией в то время, когда жена носила под сердцем второго ребенка. А кто такое простит?

@tatakey

Уже после расставания Тата родила прекрасную девочку, которую назвала Амелией, и сейчас она растит малышку и сына в одиночку. Новый год они встретили в Швейцарии, а затем, уже в 2019 году, бизнесвумен решила отправиться в тёплые края.

Судя по фотографиям и вдохновляющим записям под ними, у бывшей жены Булатова всё прекрасно. Чистейшие пляжи Мальдивских островов, голубое небо и пальмы вокруг, куча денег и двое прекрасных детей — что еще нужно для того, чтобы оставаться счастливой в гордом одиночестве?