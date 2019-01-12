Настя Каменских показала фигуру на пляже

Настя улетела на зимние каникулы в Мексику и оттуда делится с фолловерами своими отпускными фотографиями. Несколько несколько часов назад в профиле певицы появился новый кадр, на котором она запечатлена на песчаном берегу.

Но далеко не все подписчики Насти оценили ее снимок в бикини. Многие начали критиковать фигуру Каменских и советовать ей заняться своими формами. «Ой… срочно в зал. Подтягивать нам нужно, а не втягиванием в себя»; «Ну разве что боком… И если втянуть живот… И если рукой прикрыть „попу как у Ким“.. И все равно грудь висит. Годы берут свое»; «Да над телом работать и работать»; «А зачем втягивать живот?»; «Пресс как не было, так и нет»; «Не нравится фигура»; «Ужас»; «А где попа как у Ким?», — пишут фолловеры.

К слову, за последнее время Настя заметно похудела и вплотную занялась своим телом. В Instagram она делилась с фолловерами видео со своих тренировок.