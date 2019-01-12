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Костенко намекнула на вторую беременность 

WomanHit.ru 58 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вчера младшей дочке Дмитрия Тарасова исполнилось полгода
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Добрый вечер всем! Спасибо вам за ваши поздравления и тёплые слова😍 Я не игнорирую ваши вопросы, завтра узнаем, сколько наша булочка прибавила в весе и в росте❤️ С 6 января Милашик полностью на ИВ, после консультации с педиатром (завтра) будем вводить прикорм. Хотя, на острове ей и так давали манго😅 Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту «ребёнок-мама». Спасибо свекровушке, что помогла нормализовать режим и Милаша больше не ест ночью ☺️ А то она жила как удобно нам😅 подъемы в 11-12, отбой в 24:00-01:00. За ночь кормила 1-3 раза. Теперь все иначе. На Гв была почти 6 месяцев, в 5,5 месяца (на отдыхе) начали давать в 23:00 смесь, а уже по приезде постепенно заменила полностью. Для доченьки все прошло достаточно легко, мне же было ооооочень трудно, если ещё и учитывать, что кормила по требованию и наслаждалась процессом ❤️. Из успехов — их очень много. Теперь уж как-то стало все стремительно нестись, доча очень активная и мне кажется, что скоро будет ползти. Почти научилась делать «ладушки». 😍 Поёт, обожает музыкальную заставку мультика «Малышарики» и робота — щенка Бибо 😅❤️ Вся в родителей. В общем, невероятные полгода нашей жизни 😍💋 Расскажите о ваших детках, сколько им, что умеют, что вам особенно в них нравится?

Публикация от  ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Вчера дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнилось полгода. Родители по этому случаю устроили праздник, украсив дом шарами. И, в честь этой даты, Анастасия сделала неожиданное признание — она перевела Милану на искусственное вскармливание. Обычно врачи рекомендуют, чтобы мама сама кормила ребенка до года.
«С 6 января Милашик полностью на ИВ, после консультации с педиатром (завтра) будем вводить прикорм. Хотя, на острове ей и так давали манго»,
— поделилась модель. — «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту 'ребёнок-мама».
Причины эти Анастасия не назвала, но обычно грудное вскармливание отменяют, если мама снова беременна — молоко теряет свои полезные свойства. Кроме того, на днях модель призналась, что очень скучает по тому времени, когда ждала ребенка. Похоже, что скоро Дмитрий Тарасов станет папой в третий раз.
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