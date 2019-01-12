Костенко намекнула на вторую беременность

Вчера дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнилось полгода. Родители по этому случаю устроили праздник, украсив дом шарами. И, в честь этой даты, Анастасия сделала неожиданное признание — она перевела Милану на искусственное вскармливание. Обычно врачи рекомендуют, чтобы мама сама кормила ребенка до года.

«С 6 января Милашик полностью на ИВ, после консультации с педиатром (завтра) будем вводить прикорм. Хотя, на острове ей и так давали манго»,

— поделилась модель. — «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту 'ребёнок-мама».

Причины эти Анастасия не назвала, но обычно грудное вскармливание отменяют, если мама снова беременна — молоко теряет свои полезные свойства. Кроме того, на днях модель призналась, что очень скучает по тому времени, когда ждала ребенка. Похоже, что скоро Дмитрий Тарасов станет папой в третий раз.