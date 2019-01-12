Собчак умилила подписчиков новым фото с сыном

Публика уверена, что рождение ребенка изменило телеведущую.

Известная телеведущая Ксения Собчак в последнее время все чаще начала показывать сына в соцсетях. Кажется, звезде очень нравится быть мамой, и она с удовольствием делится своим счастьем с поклонниками. Так, вчера Ксения опубликовала нежную фотографию с Платоном.

Смотрим «Маленьких Эйнштенов», машем ветками!❤️

— подписала кадр телеведущая.

Многие подписчики отметили, что Платон сделал Ксению Собчак добрее, а сама она выглядит нежнее и счастливее. «Милые», «С появлением ребенка у Собчак изменилось выражение лица, 😍стало добрым и женственным. Дети цветы жизни. 💐💐💐 Здоровье малышу и маме», «Красивая мама с Платошей», «Ксения, вам так к лицу материнство😍😍😍😍, прям человек, который поменялся на 360 градусов», — можно прочесть в комментариях. Отметим, что сейчас в СМИ ходят слухи о возможном расставании телеведущей с отцом Платона — актером Максимом Виторганом . Пока точного подтверждения данным предположениям нет, но подписчики уже переживают за семью Ксении, надеясь, что на самом деле никаких разногласий между супругами не существует.

Кстати, Ксения чуть раньше признавалась, что Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Раньше телеведущая часто позволяла себе резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы».

Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако лицо мальчика родители стараются не показывать. Даже на новых фотографиях или видео оно либо затемнено, либо ребенок снят в профиль.

Однако поклонники уже знают, как выглядит Платон. Так, сначала Максим Виторган показал лицо Платона в своем Instagram, разместив милый видеоролик. Потом, правда, видео было удалено. Затем Ксения, снявшись в одной из телепередач, также поделилась с программой кадрами, на которых лицо ребенка разглядеть можно.