Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Избитая мужем» Агата Муцениеце обратилась к СМИ 

Суть событий 3 часа назад
Фото: Суть событий
В СМИ на днях написали о том, что звезда "Мажора" Павел Прилучный поднял руку на свою супругу Агату. А ее пиар-менеджер Мариам Халилова сама вызывала полицию. Актеры сначала молчали о происшествии. Но в Сети уже бурно обсуждают детали события. Сама Агата Муцениеце уже опубликовала ответ.
Ссылаясь на источник в правоохранительных органах "СтарХит" сообщил, что пиар-менеджер пары Мариам Халилова сама вызывала полицию. Якобы по телефону женщина рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. И добавляется, что мол сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев.
В Инстаграм Агата Муцениеце показала характерный жест, посылающий, грубо говоря, в эротическую сторону. И добавила обращение:
"Товарищи СМИ! Этот палец — ВАМ! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме".
В общем, поклонники порадовались за супругов, что у них все хорошо. Кстати, летом СМИ уже писали, что пара на грани развода. Но супруги помирились.
"Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий,
— отметила актриса в интервью журналу "ОК!".
— У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Он — мужчина и зарабатывает деньги, а я в его понимании — карьеристка".
Суть событий: последние новости
Мария Порошина родила в пятый раз: подробности и первое фото из палаты Певица Наталья Штурм станет бабушкой через несколько месяцев Регина Тодоренко рассказала об испытаниях первой беременности
Женский форум3
Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , МВД , StarHit , Журнал ОК!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экстремально похудевшие звезды: фото19
Почему мужчина годами живет с женщиной и не женится2
«К 30 годам растеряла всех подруг»4
9 интимных мыслей, которые он стесняется озвучить
Звезды с самыми проблемными волосами3
Видео
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
04:42
Жизнь до славы: кем работали русские звезды
Звёзды
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
03:09
Лена Зосимова: что стало со звездой 90-х
Звёзды
05:24
Российские звезды, пережившие инсульт
Звёзды Здоровье
00:37
Высоцкая удивила снимком без макияжа
Звёзды
01:58
135-килограмовая инструктор по йоге сняла видео
Здоровье Красота
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение