«Избитая мужем» Агата Муцениеце обратилась к СМИ

В СМИ на днях написали о том, что звезда "Мажора" Павел Прилучный поднял руку на свою супругу Агату . А ее пиар-менеджер Мариам Халилова сама вызывала полицию. Актеры сначала молчали о происшествии. Но в Сети уже бурно обсуждают детали события. Сама Агата Муцениеце уже опубликовала ответ.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах "СтарХит" сообщил, что пиар-менеджер пары Мариам Халилова сама вызывала полицию. Якобы по телефону женщина рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. И добавляется, что мол сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев.

В Инстаграм Агата Муцениеце показала характерный жест, посылающий, грубо говоря, в эротическую сторону. И добавила обращение:

"Товарищи СМИ! Этот палец — ВАМ! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме".

В общем, поклонники порадовались за супругов, что у них все хорошо. Кстати, летом СМИ уже писали, что пара на грани развода. Но супруги помирились.

"Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий,