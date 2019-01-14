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Анна Седокова решилась на кардинальную смену образа 

Карельские вести + ещё 3 6 часов назад
36-летняя Анна Седокова долгое время не изменяла своему цвету волос, но в Новом году она рассказала поклонникам о смене имиджа.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» вернулась к огненно-рыжему цвету волос, с которым она и выступала в группе. Снимком в новом образе она поделилась в Instagram. «Да или нет?» — лаконично прокомментировала перемены во внешности Анна.
Соцсети
Блогеры засыпали пост комментариями, при этом мнения разделились: не всем понравилось возвращение певицы к яркому цвету волос. Многие фолловеры сравнили Анну с диснеевской Русалочкой, отметив, что такой красочный образ ей очень к лицу.
Соцсети
Новый 2019 год Анна Седокова встретила на работе. Поклонникам звезда рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в новогоднюю ночь: она примерзла к микрофону, но на помощь к ней пришла маленькая девочка.
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Звёзды , Видео , Шоу-бизнес , Анна Седокова
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