Звезды-рекордсмены по количеству браков

Эти звезды столько раз выходили замуж и женились, что у некоторых из них это, кажется, вошло в привычку. Самое забавное, что после очередного развода некоторые из них зарекались вновь вступать в брак, но потом все равно давали клятву в вечной любви и верности.

Алла Пугачева

Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон был женат четыре раза. От первой супруги, телеведущей Марии Вердниковой у Гордона есть тридцатилетняя дочь Анна. Второй супругой Александра Гарриевича стала ведущая, блогер, певица, поэтесса и правозащитница Екатерина Гордон , с которой он прожил в браке шесть лет. В 2011 году Гордон женился на 18-летней студентке Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (в котором преподавал) Нине Щипиловой, которая младше его на 30 лет. Четвtртая жена Александра Гордона — студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева , родившая ему двоих сыновей.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с 1996 годабыла замужем за звездой сериала «Элементарно» Джонни Ли Миллером . Потом в жизни актрисы начались страстные отношения с актером Билли Бобом Тонтоном. с которым она познакомилась на съемках фильма «Управляя полетами». Торнтон и Джоли развелись спустя три года. Вскоре Анджелина встретилась с третьим мужем Брэдом Питтом , от которого роlила троих детей. Вот уже почти три года Джоли и Питт разводятся и пытаются договориться о праве опеки над детьми.

Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон после своих многочисленных разводов заявил, что больше никогда не женится, так как все его пять предыдущих попыток не увенчались успехом. До свадьбы с Анджелиной Джоли актер был женат четыре раза, а в 2014 году все-таки решился на шестой брак — со своей возлюбленной Конни Англанд после 12 лет отношений.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вышла замуж за продюсера Дэймон Томаса в двадцать лет и развелась спустя четыре года после свадьбы. Потом она целых 72 дня пробыла в браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом . Сейчас Ким растит троих детей с рэпером Канье Уэстом.

Том Круз

Том Круз женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году, развелся с ней спустя три года и почти сразу… повел под венец Николь Кидман . В 2006 году Круз вступил в брак с актрисой Кэти Холмc , с которой расстался шесть лет спустя. Сейчас голливудский красавчик не поддерживает отношения с бывшими женами и главным в своей жизни считает свою карьеру в Голливуде и приверженность церкви сайентологии.

Владимир Вдовиченков

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Владимир Водвиченков в 2015 году женился на Елене Лядовой , с которой познакомился во время съемок в фильме «Левиафан». До этого брака актер был женат трижды, от предыдущих браков у него есть 25-летний сын Леонид и 13-летняя дочь Вероника.

Ларри Кинг

Один из самых успешных телеведущих в мире Ларри Кинг женился восемь раз. Впервые он вступил в брак в 19 лет! Сейчас у Кинга пятеро детей, девять внуков и четверо правнуков.

Михаил Ефремов

Ксении Качалиной. Михаил Ефремов сейчас живет в браке со своей пятой женой, преподавателем на кафедре музыкального факультета Института современного искусства Софье Кругликовой, от которой у него есть трое детей. Также актер был женат на актрисе Елене Гольяновой , филологе Асе Воробьевой, актрисах Евгении Добровольской

Андрей Кончаловский

У Андрея Кончаловского есть семеро детей от пяти жен. Режиссер был женат на балерине Ирине Кандат, актрисе Наталье Аринбасаровой, французском востоковеде Вивиан Михалковой, дикторе телевидения Ирине Мартыновой . Сейчас Кончаловский женат на актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой

Джоан Коллинз

Впервые Джоан Коллинз вынужденно вышла замуж за ирландского актера Максвелла Рида после того, как тот насильно лишил ее девственности. Вскоре после развода она вышла замуж еще четыре раза. Пятым мужем актрисы в 2002 году стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе ее на 32 года. На вопрос о том, не смущает ли ее разница в возрасте, Джоан Коллинз пошутила: «Если он умрет — значит, умрет».

Дмитрий Дибров

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Дмитрий Дибров сейчас женат четвертым браком на победительнице конкурса «Мисс Тело» Полине Дибровой, с которой познакомился, когда ей было 17 лет. Они вместе уже почти десяти лет и растят троих сыновей.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес была замужем за танцорами Охани Ноа и Крисом Джаддом , с которыми в браке прожила довольно недолго. От третьего супруга, певца Марка Энтони они родила долгожданных детей — близнецов Макса и Эмму.

Деми Мур

Деми Мур фамилия досталась от первого мужа, рок-музыканта Фредди Мура , за которого она вышла замуж, когда ей было всего 18 лет. Спуст четыре года они развелись, Деми вышла замуж за актрера Брюса Уиллиса , от которого родила троих дочерей, а затем была замужем за актером Эштоном Катчером , развод с которым закончился для нее нервным срывом.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет была замужем трижды. Первым супругом звезды «Титаника» стал режиссер Джим Триплтоном, затем ее мужем был режиссер Сэм Мендес . В третий третий раз Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла.

Памела Андерсон

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Памела Андерсон выходила замуж четыре раза. Самым громким стал брак модели с рок-музыкантом Томми Ли , от которых она родила двоих сыновей. Затем Памела всего несколько дней была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Самыми эффектными в итоге стали отношения с продюсером Риком Саломоном : они поженились в 2007 году, через несколько месяцев развелись, снова поженились в 2014 году и спустя несколько месяцев снова расстались.

Джеймс Камерон

Со своей первой женой, официанткой Шэрон Уильямс, режиссер «Аватара» Джеймс Камерон познакомился, когда в 18 лет работал водителем грузовика. После съемок «Терминатора» он женился на продюсере картины Гейл Энн Херд, затем на звезде «Терминатора» Линде Гамильтон. На съемках фильма «Титаник» Кэмерон познакомился с актрисой Сьюзи Эмис, исполнившей в фильме эпизодическую роль внучки главной героини. В итоге он развелся с Гамильтон и женился на Эмис, родившей ему троих детей.

Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе обрел семейное счастье только с пятой женой. Первой супругой режиссера была Ларейн Мари Бреннан, затем он женился на писательнице Джулии Кэмерон, от которой у него есть дочь Доменика Кэмерон-Скорсезе, ставшая актрисой и снявшаяся в его фильме «Эпоха невинности». С 1979 по 1983 год Скорсезе был женат на актрисе Изабелле Росселини, потом женился на продюсере Барбаре де Фина. С 1999 года он женат на Хелен Моррис, родившей ему дочь Франческу, которая снялась в его фильмах «Отступники» и «Авиатор».