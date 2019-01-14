Екатерина Андреева рассказала, как расположить мужчину

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 13 Янв 2019 в 8:34 PST Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала о своем отдыхе в Таиланде. Звезда опубликовала несколько видеозаписей, на которых группа тайских девушек устроила танцы. Андреева сказала, что многим мужчинам нравятся танцы девушек у шеста, однако медитативные пассы руками тайских девушек вызвали огромный отклик у компании, с которой отдыхает Андреева. Телеведущая, как она призналась, и сама попробовала «покрутить ручками у мужского носа». В итоге она только рассмешила своего мужа, бизнесмена из Сербии Душана Перовича.

«А это тоже важная часть отношений. Если вы вместе смеётесь -шанс досмеяться до брачного свидетельства возрастает. Проверено на себе. И всех поздравляю с нашим таким милым и нелогичным Старым Новым годом! Как это по-русски? Тебе хорошо? — Да нет. Мой муж иностранец всегда округляет глаза — это как? Да или нет? А Старый Новый — это как? А вот так! Может и непонятно, но чертовски привлекательно», — заметила ведущая.

«Екатерина, спасибо за свет, красоту и сияние ваше, за то, что дарите столько света и волшебства. Движения рук талантливы и очаровательны. Какая гибкость внутренняя у этих девушек», «Супер-пупер-ультра-мега-гениально! Восхитительно! При наступлении Старого Нового года желаю незамедлительного обновления счастья, возобновления приятных знакомств, опьянения от радости и ошеломления от сбывающихся желаний. Пусть дела взлетят в гору, а здоровье будет крепко и несокрушимо!» — заметили в комментариях пользователи.