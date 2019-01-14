Валерии и Пригожину советуют заняться здоровьем

Брак звезд крепкий, поэтому каких-то глобальных ссор в этом году между продюсером и певицей не будет. Однако им обоим следует пройти медицинское обследование.

"Наверное каждый в более осознанном возрасте имеет желание завести ребенка. Ну я не вижу у этой пары детей в 2019 году. Имею ввиду общих. Да у них родятся внуки и это с большей вероятностью. Семья счастлива и удача в в новом году полностью на их стороне. Вижу что семья будет разрастаться. Каких-то проблем глобальных со здоровьем у Валерии я не вижу. Могу сказать, что ей нужно обратить внимание на грудь. Ну это не что-то страшное. Просто обследование в ее возрасте явно не будет лишним. Что касается Иосифа он очень внимательно следит за своим здоровьем. Он более продуман в этом плане, нежели Валерия. Та привыкла работать на износ, аж падать от усталости",

— отметила астролог.

По ее словам, того же нельзя сказать о Пригожине. Единственно на что ему стоит обратить внимание, так это на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Многие ему завидуют, но это все временно, говорит эксперт.

"Год Свиньи подарит им финансовое благополучие. Проблем с деньгами не вижу. У них будет стабильный денежный приход. Во второй половине года Иосифу советую внимательным быть за рулем. Возможны небольшие аварии. Эту пару мне карты показывают вместе до конца дней своих. Судьба у них долгая. Не вижу я и глобальных ссор. В следующем году им придется проститься с какой-то дальней или дальним родственником. Все не вечно на Земле, к сожалению. Счастливые дни у Валерии среда, а у Пригожина — четверг",

— добавила она.

Согласно тому, что говорят звезды, Валерию в следующем году будет беспокоить одна из дочерей, а именно ее брак. Ну пусть она не сильно погружается в эти проблемы, к сожалению, Выбор она сделает сама, и никакие уговоры матери не повлияют на ее решение. Несмотря на то, что и Валерии достаточно волевой характер, думаю не стоит вступать в противостояние. Молодые должны жить так, как они захотят, а вот родители все же должны советов, но не давить. Год для пары обещает быть насыщенным дальними поездками и новыми впечатлениями.