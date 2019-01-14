Дмитрий Нагиев подшутил над женской логикой

Судя по всему, Нагиев хотел намекнуть, что многие женщины, которые живут с известными мужчинами, часто этого не ценят и выдвигают своим любимым странные требования. О своей личной жизни Нагиев, как известно, не очень любит говорить. Известно только, что его женой до 2010 года была актриса Алиса Шер . После этого Нагиеву приписывали множество романов с представительницами прекрасного пола.

«Такова жизнь. Обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой», «Не бред. Надо, значит надо! Поднатужься! А вообще, молодец!» «Красавчик. Просто был бы рядом уже счастье. Будьте счастливы и здоровы!» — заметили в комментариях пользователи.