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Дмитрий Нагиев подшутил над женской логикой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Известный телеведущий Дмитрий Нагиев на своей страничке в социальной сети Instagram разместил пост, в котором подшутил над некоторыми женщинами и их логикой. «Мои посты набирают по миллиону просмотров, а она: „Удиви меня чем-нибудь в постели, задира. “ Ну бред», — заявил телеведущий.
Судя по всему, Нагиев хотел намекнуть, что многие женщины, которые живут с известными мужчинами, часто этого не ценят и выдвигают своим любимым странные требования. О своей личной жизни Нагиев, как известно, не очень любит говорить. Известно только, что его женой до 2010 года была актриса Алиса Шер. После этого Нагиеву приписывали множество романов с представительницами прекрасного пола.
«Такова жизнь. Обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой», «Не бред. Надо, значит надо! Поднатужься! А вообще, молодец!» «Красавчик. Просто был бы рядом уже счастье. Будьте счастливы и здоровы!» — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Другое , Дмитрий Нагиев , Алиса Шер
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