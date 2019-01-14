В Сети обсуждают фото беременной жены Хабенского

Актриса Московского Художественного театра имени Чехова Кристина Бабушкина опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.

На фото присутствует вторая супруга Константина Хабенского — актриса Ольга Литвинова . Возлюбленная артиста сидит с округлившимся животом в окружении коллег. Судя по всему, она со дня на день во второй раз станет мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Уходим в ночь 6🙈 Публикация от Kristina Babushkina (@kristina.babushkina) 12 Янв 2019 в 11:43 PST Несмотря на свое интересное положение, Литвинова продолжает посещать репетиции и вести активный образ жизни.

Примечательно, что актриса не планировала сообщать о своем состоянии. Девушка призналась, когда живот скрывать было уже нереально. Отметим, что Хабенский и Литвинова вместе уже 7 лет. В 2016 году Литвинова родила артисту дочь. Напомним, что первая супруга Константина Хабенского умерла в 2008 году от онкологического заболевания.