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В Сети обсуждают фото беременной жены Хабенского 

Вечерняя Москва + ещё 3 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Актриса Московского Художественного театра имени Чехова Кристина Бабушкина опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
На фото присутствует вторая супруга Константина Хабенского — актриса Ольга Литвинова. Возлюбленная артиста сидит с округлившимся животом в окружении коллег. Судя по всему, она со дня на день во второй раз станет мамой.
Несмотря на свое интересное положение, Литвинова продолжает посещать репетиции и вести активный образ жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уходим в ночь 6🙈

Публикация от  Kristina Babushkina (@kristina.babushkina)

Примечательно, что актриса не планировала сообщать о своем состоянии. Девушка призналась, когда живот скрывать было уже нереально. Отметим, что Хабенский и Литвинова вместе уже 7 лет. В 2016 году Литвинова родила артисту дочь. Напомним, что первая супруга Константина Хабенского умерла в 2008 году от онкологического заболевания.
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Звёзды , Кристина Бабушкина , Константин Хабенский , Ольга Литвинова
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