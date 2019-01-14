Мама Наташи Королевой возмутила Сеть мини-юбкой

Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.

Который год Наташа Королева со своей семьей проводят зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты, кроме того тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай . Скоро Наташа уедет обратно в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.

"Мама Люда поздравляет всех с новогодними праздниками и напоминает "Еще не #время расслабляться ведь скоро Старый Новый Год! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)"

— объявила Наташа Королева.

Далее артистка опубликовала видео, снятое на пляже. Людмила Порывай в том же наряде запечатлена в обществе дочери, зятя, внука и прочих близких людей.

"Все Люды как Люды! А у нас Супер Звезда! Мамуля дай Бог тебе здоровья на долгие годы что бы дарить такой позитив и праздник всем нам! С новым старым годом!"

— пожелала певица в подписи к ролику.

Большинство поклонников с юмором отнеслись к публикация Наташи Королевой, однако не обошлось без критических отзывов.

В частности, досталось Людмиле Порывай. Дескать, она одета не по возрасту. "такие морщинистые ноги надо прятать, а не показывать", "В силу возраста нужно быть скромнее. Всему свое время", "Точно старческий маразм", "Бабка вообще *** на старость свое тело маршинистое светит на весь мир! Ладно бы фото для дома, а то весь мир смотрит кто осуждает кто задницу за нее рвет", "Да, колени — лишнее", — высказались комментаторы.