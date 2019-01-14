Меган Маркл осталась без телохранителя

Стало известно, что Меган Маркл распрощалась с женщиной, которая отвечала за ее безопасность. Об этом сообщает Fox News. Телохранитель герцогини решила уволиться из-за того, что супруга принца Гарри чувствует себя некомфортно в окружении охранников.

«В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, [Меган] это сильно ограничивало и доставляло неудобства. В ее положении она никуда не может пойти без своих охранников, что сильно сковывает ее действия», –

рассказал инсайдер.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принца Гарри покинула личный пресс-секретарь, которая проработала в Букингемском дворце 17 лет. Недавно также стало известно об увольнении личного помощника герцогини.