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Меган Маркл осталась без телохранителя 

Журнал ОК! 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что Меган Маркл распрощалась с женщиной, которая отвечала за ее безопасность. Об этом сообщает Fox News. Телохранитель герцогини решила уволиться из-за того, что супруга принца Гарри чувствует себя некомфортно в окружении охранников.
«В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, [Меган] это сильно ограничивало и доставляло неудобства. В ее положении она никуда не может пойти без своих охранников, что сильно сковывает ее действия», –
рассказал инсайдер.
Напомним, что ранее Меган Маркл и принца Гарри покинула личный пресс-секретарь, которая проработала в Букингемском дворце 17 лет. Недавно также стало известно об увольнении личного помощника герцогини.
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