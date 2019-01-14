Прилучный и Муцениеце: история любви и расставания

Правдивы ли слухи о том, что звезда сериала «Мажор» избил свою жену.

Актёр Павел Прилучный и его супруга, актриса и модель Агата Муцениеце — одна из самых красивых пар российского кино. Служебный роман, обмен кольцами, двое детей, кот, собаки, красивый дом, семейные поездки в тёплые страны и весёлые ролики на YouTube-канале — это ли не атрибуты счастливой семейной жизни?

Они вместе уже более восьми лет, и, хотя в 2018-ом году их любовь подверглась серьезным испытаниям, Прилучные остаются вместе. Мы решили вспомнить, как же всё начиналось и насколько сказочной можно назвать эту историю любви.

Где познакомились Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Они познакомились в декабре 2010 года, в день, когда начались съемки сериала «Закрытая школа». Павел Прилучный до этого успел в нескольких сериалах и популярном среди молодёжи фильме «На игре», за плечами у Агаты Муцениеце тоже были роли в кино, а также съемки в рекламе, в том числе за рубежом.

В «Закрытой школе», популярном молодежном сериале, Павел играл Максима Морозова , его будущая жена — Дашу Старкову. Впрочем, на момент их знакомства у Агаты уже был парень и Прилучный, хотя девушка ему очень нравилась, не вклинивался в эти отношения, смиренно ждал, когда они закончатся. Так и случилось.

Сперва они просто встречались, а 28 августа 2011 года тайно заключили брак в одном из ЗАГСов Москвы. Агата при этом взяла себе фамилию мужа, но и девичью фамилию Муцениеце не бросила — оставила её в качестве творческого псевдонима.

Дети и мини-зоопарк семьи Прилучных

Жениться актёр и его избранница решили не «по залёту», а по большой любви. Первый ребёнок — сын Тимофей Прилучный — появился у них 11 января 2013 года. Лапочка-дочка Мия Прилучная родилась 3 марта 2016-го.

Павел и Агата, несмотря на занятость в кино, успевают заниматься детьми — развлекают их дома, гуляют, путешествуют всей семьёй по миру — и в Турции были, и в ОАЭ, и в Израиле, и даже в Индии.

На радость детям у Прилучных появились и домашние животные — стаффордширский терьер Валли и кот Салли. В январе 2018 года во время прогулки по торговому центру «Мажор» увидел в зоомагазине ещё одного замечательного зверя — щенка чихуахуа, и тут же купил его для Мии.

Расставания и сплетни

Тот же 2018 год стал для Павла и Агаты годом испытаний. На какое-то время они расстались, отписались друг от друга в Instagram и некоторое время заставляли поклонников бояться грядущего развода. Но в итоге актёрская чета воссоединилась и забыла о ссорах.

Новую волну шока в январе уже следующего года вызвали публикации ряда крупных СМИ о том, что Прилучный якобы избил свою жену и не выпускает её из дома. Издания писали, что о домашнем насилии в этой семье в полицию сообщила пиарщица и подруга актрисы Мариам Халилова.

Многие этим слухам поверили и тут же начали сравнивать звезду «Мажора» с Маратом Башаровым, другим любителем поколотить жену. Сама Агата вскоре отреагировала на сообщения и опубликовала на своей странице возмущенный пост, в котором обвинила журналистов во лжи. Фанаты не должны волноваться: Павел Прилучный и Агата Муциниеце всё ещё вместе и можно надеяться, что их браку ничто не угрожает! Так что если конфликт и был, то он, скорее всего, разрешился. С кем не бывает.